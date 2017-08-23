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Borsa yönünü yeniden yukarı çevirdi

ABD ve Kuzey Kore arasında yaşanan gerilimin ardından 110.000'li seviyelerden 105.000'in altına gerileyen BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen tepki alımlarının etkisiyle yönünü tekrar yukarı çevirdi.

Borsa yönünü yeniden yukarı çevirdi

ABD ve Kuzey Kore arasında yaşanan gerilimin ardından 110.000'li seviyelerden 105.000'in altına gerileyen BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen tepki alımlarının etkisiyle yönünü tekrar yukarı çevirdi.

23 Ağustos 2017 Çarşamba 14:44
Borsa yönünü yeniden yukarı çevirdi

İSTANBUL (AA) - Aralık 2016'da başladığı yükseliş trendini üst üstte 8'inci aya taşıyan BIST 100 endeksi, ağustosta tarihinin en yüksek seviyesi olan 110.321,80 puanı gördü. Endeks, ABD ve Kuzey Kore arasında yaşanan gerilimin ardından küresel piyasalarda azalan risk iştahının etkisiyle düşüşe geçerek 104.939 puana kadar geriledi. Söz konusu seviyeden gelen tepki alımlarıyla geçen haftayı 107.000 puanın üzerinde tamamlayan BIST 100 endeksi, dün ise yönünü tekrar yukarı çevirerek günü 108.500'ün üzerinde kapanış yaptı.

Uzmanlar, küresel piyasalarda artan risk algısına ve buna paralel azalan risk iştahına karşın BIST 100 endeksinin kalıcı olarak 105.000 seviyesinin altına inmemesinin endeks için olumlu olduğuna işaret ederek, endekste yeni rekorların görülebileceğini belirtti.

"Kalıcı yükseliş için kanal direnci aralığına doğru bir hareketin başlaması gerekir"

Stratejist Cüneyt Paksoy, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, yurt içinde ekonomi yönetimi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) adımlarıyla kur, faiz ve ekonomik dinamiklerde yakalanan finansal ve istikrarlı ortamın BIST 100 endeksinde yükselişin masada kalmasına olanak sağladığını kaydetti.

Paksoy, "Tekrar kalıcı olarak yükselişe dönebilmek için 110.000'in üzerinde kalıcı olması, 111.500 ara direncinin geçilerek kanal direnci ve hedefi olan 113.000-115.000 aralığına doğru bir hareketin başlaması gerekir. Kar satışlarının devamı halinde 108.000'in altına geçişlerde 21 günlük üssel ortalama olan 107.000 desteği önemli olacak. Buranın bir kez daha çalışmaması halinde aşağıda 50 günlük üssel ortalamayı da içinde barındıran 104.000-106.000 aralığının ciddi destek olarak izlenmesi gerekir." ifadelerini kullandı.

"BIST 100 endeksinde yükselme iştahı hala devam ediyor"

İntegral Yatırım Araştırma Direktörü Tuncay Turşucu da BIST 100 endeksinin 110.000 seviyesini iki kez gördüğünü hatırlatarak, Kuzey Kore ile ABD arasındaki gerilim ile Avrupa endekslerindeki satışların risk iştahının azalmasında etkili olduğunu vurguladı.

Turşucu, çok hızlı yükselen piyasalarda bu gelişmelerin kar satışı için bahane olarak değerlendirildiğini ifade ederek, mevcut olumlu bilançoların olduğu borsada sert satışlar gelmesini beklemediğini, BIST 100 endeksinde yükselme iştahının hala devam ettiğini söyledi.

Global piyasalarda da önemli bir beklenti kırılmasının mevcut olmadığını vurgulayan Turşucu, "Endeks, muhtemelen pozitif havasını önümüzdeki dönemde koruyacak. 105.800 seviyesi üzerinde dalgalanmalar devam edecek diye düşünüyorum. İlerleyen süreçte yeni rekor seviyeler görebiliriz. Ancak bilançolardan gelen destekler ve borsanın iskontosu mart ayındaki gibi değil. Bu nedenle yılın ilk 7 ayındaki yükseliş bence artık sona erdi. Bundan sonra daha yatay yükselişler göreceğimizi düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Anahtar Kelimeler:
BISTEkonomiPiyasalar
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