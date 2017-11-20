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Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu Van'daydı

- Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu'nun "La Fonten Orman Mahkemesinde" adlı oyunu, 18-19 Kasım'da Van'da ücretsiz sahnelendi

Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu Van'daydı

- Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu'nun "La Fonten Orman Mahkemesinde" adlı oyunu, 18-19 Kasım'da Van'da ücretsiz sahnelendi

20 Kasım 2017 Pazartesi 10:58
Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu Van'daydı

İSTANBUL (AA) - Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu'nun "La Fonten Orman Mahkemesinde" adlı oyunu, 18-19 Kasım'da Vanlı çocuklarla buluştu.

Bosch'tan yapılan açıklamaya göre, Bosch Ev Aletleri, tiyatronun eğlendirirken öğreten gücünden yararlanarak gelecek nesilleri bilinçlendirip, geleceği korumaya yönelik çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Bu kapsamdaki faaliyetlerine 2008 yılında başlayan, bugüne kadar 500’ü aşkın temsille, 155 bini aşkın çocuğa ulaşan ve Türkiye’nin her köşesine gitmeyi hedefleyen Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu, Van Kültür Merkezi Çok Amaçlı Salon’da ücretsiz olarak tiyatroseverlerle buluştu.

"La Fonten Orman Mahkemesinde" adlı oyun, 18 Kasım Cumartesi ve 19 Kasım Pazar günlerinde saat 12.00 ve 14.00'te sahnelendi. Oyuna, Vanlı çocuklar ve aileleri büyük ilgi gösterdi.

Çevreye duyarlı nesiller yetiştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla Bosch Ev Aletleri, söz konusu projede 2010 yılından beri Sadri Alışık Kültür Merkezi (SAKM) ile çalışıyor.

Çocuklara çevre bilinci, hayvan ve doğa sevgisi aşılamak hedefiyle hazırlanan, Türk çocuk edebiyatının en önemli yazarlarından Yalvaç Ural’ın kaleme aldığı ve SAKM tarafından sahneye konan "La Fonten Orman Mahkemesinde" adlı oyun, yeni sezonunda da on binlerce çocuk ve ailesiyle buluşacak.

Anahtar Kelimeler:
Bosch
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