Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 36°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
105414
ALTIN
146.383
DOLAR
3.4681
STERLİN
4.6937
EURO
4.1619
Cenk Tosun, Fenerbahçe karşısında ilk peşinde
Cenk Tosun, Fenerbahçe karşısında ilk...
Güneş, deplasmanda Fenerbahçe'nin bileğini bükemiyor
Güneş, deplasmanda Fenerbahçe'nin bileğini bükemiyor
Şampiyonlar Kupası Fenerbahçe'nin
Şampiyonlar Kupası Fenerbahçe'nin
Kayserispor tur atladı
Kayserispor tur atladı
Marsel İlhan'dan ilk turda veda
Marsel İlhan'dan ilk turda veda

BOTAŞ, Katar Gaz ile LNG anlaşması imzaladı

Katar Gaz Şirketi (Qatargas) ile BOTAŞ 3 yıllık sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ticareti anlaşması imzaladı.

BOTAŞ, Katar Gaz ile LNG anlaşması imzaladı

Katar Gaz Şirketi (Qatargas) ile BOTAŞ 3 yıllık sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ticareti anlaşması imzaladı.

20 Eylül 2017 Çarşamba 14:55
BOTAŞ, Katar Gaz ile LNG anlaşması imzaladı

ANKARA (AA) - Katar Gaz Şirketi (Qatargas) tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, şirket anlaşma kapsamında, Türkiye'ye 3 yıl boyunca yılda 1,5 milyon ton LNG sevk edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Qatargas Üst Yöneticisi Halid bin Halife Al Sani, anlaşmanın kendilerini mutlu ettiğini belirterek, "BOTAŞ, LNG endüstrisinde derin uzmanlığa sahip değerli bir müşteri. Kendileriyle olan ilişkimiz spot kargo tedarikinden orta vadeli anlaşmalara kadar ilerledi ve uzun yıllar BOTAŞ'a güvenilir, temiz enerji sağlamayı dört gözle bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Anlaşma kapsamında Türkiye'ye gönderilecek LNG, Egegaz, Marmara ve Etki LNG terminallerine iletilebilecek.

Muhabir: Murat Temizer

Anahtar Kelimeler:
BotaşDoğalgazEkonomiLNGQatargas
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Okul servisleri düzenlemesiyle ilgili 3 bakanlık çalışıyor'
'Okul servisleri düzenlemesiyle ilgili 3 bakanlık çalışıyor'
Vodafone, Baykuş Ödüllerinden 5 ödül kazandı
Vodafone, Baykuş Ödüllerinden 5 ödül kazandı
ABank'ta üst düzey atama
ABank'ta üst düzey atama
Renault, Nissan & Mitsubishi Motors, ortak kazancı 2 katına çıkarmayı hedefliyor
Renault, Nissan & Mitsubishi Motors, ortak kazancı 2 katına çıkarmayı hedefliyor
'Faizsiz' katılım sigortacılığının esasları belirlendi
'Faizsiz' katılım sigortacılığının esasları belirlendi
Erkunt, Mahindra ile güçlerini birleştirdi
Erkunt, Mahindra ile güçlerini birleştirdi
Kahve artık Toroslar'dan gelecek
Kahve artık Toroslar'dan gelecek
BOTAŞ Katar Gaz ile LNG anlaşması imzaladı
BOTAŞ Katar Gaz ile LNG anlaşması imzaladı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim