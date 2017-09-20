Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 35°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
105201
ALTIN
146.813
DOLAR
3.4719
STERLİN
4.6972
EURO
4.1683
Şampiyonlar Kupası Fenerbahçe'nin
Şampiyonlar Kupası Fenerbahçe'nin
Kayserispor tur atladı
Kayserispor tur atladı
Marsel İlhan'dan ilk turda veda
Marsel İlhan'dan ilk turda veda
Berbatov'un hedefi federasyon başkanlığı
Berbatov'un hedefi federasyon başkanlığı
Barcelona Lassa'dan Navarro'ya 10 yıllık sözleşme
Barcelona Lassa'dan Navarro'ya 10 yıllık...

BOTAŞ Katar Gaz ile LNG anlaşması imzaladı

- Katarlı şirket anlaşma kapsamında Türkiye'ye 3 yıl boyunca yılda 1,5 milyon ton LNG sağlayacak

BOTAŞ Katar Gaz ile LNG anlaşması imzaladı

- Katarlı şirket anlaşma kapsamında Türkiye'ye 3 yıl boyunca yılda 1,5 milyon ton LNG sağlayacak

20 Eylül 2017 Çarşamba 13:45
BOTAŞ Katar Gaz ile LNG anlaşması imzaladı

ANKARA (AA) - Katar Gaz Şirketi (Qatargas) ile BOTAŞ 3 yıllık sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ticareti anlaşması imzaladı.

Qatargas tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, şirket anlaşma kapsamında, Türkiye'ye 3 yıl boyunca yılda 1,5 milyon ton LNG sevk edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Qatargas Üst Yöneticisi Halid bin Halife Al Sani, anlaşmanın kendilerini mutlu ettiğini belirterek, "BOTAŞ, LNG endüstrisinde derin uzmanlığa sahip değerli bir müşteri. Kendileriyle olan ilişkimiz spot kargo tedarikinden orta vadeli anlaşmalara kadar ilerledi ve uzun yıllar BOTAŞ'a güvenilir, temiz enerji sağlamayı dört gözle bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Anlaşma kapsamında Türkiye'ye gönderilecek LNG, Egegaz, Marmara ve Etki LNG terminallerine iletilebilecek.

Anahtar Kelimeler:
BotaşDoğalgazLNGQatargas
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erkunt, Mahindra ile güçlerini birleştirdi
Erkunt, Mahindra ile güçlerini birleştirdi
Kahve artık Toroslar'dan gelecek
Kahve artık Toroslar'dan gelecek
"Türkiye'deki tecrübemiz bütün yönleriyle çok başarılı"
TGDF heyetinden Bakan Fakıbaba'ya ziyaret
TGDF heyetinden Bakan Fakıbaba'ya ziyaret
Türk Telekom’un 12 bin Çalışanına Sözleşme Müjdesi
Türk Telekom’un 12 bin Çalışanına Sözleşme Müjdesi
n11.com, JBL kulaklıkları satışa sundu
n11.com, JBL kulaklıkları satışa sundu
Kombide
Kombide "kış bakımı" dolandırıcılığı uyarısı
Arçelik A.Ş. Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi'nde
Arçelik A.Ş. Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi'nde

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim