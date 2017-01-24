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24 Ocak 2017 Salı 10:50

BOTAŞ'tan kara haber; Gaz sevkiyatı yüzde 50 azaldı

BOTAŞ petrol boru hatlarıyla elektrik santrallerine yaptığı doğal gaz sevkiyatını yarı yarıya azalttı. Elektrik üretiminde zorlu süreç başlıyor. Geçtiğimiz yılın son günlerinde yaşanan yoğun elektrik kesintisi yeniden başlayabilir.

BOTAŞ'tan kara haber; Gaz sevkiyatı yüzde 50 azaldı
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BOTAŞ'tan kara haber; Gaz kesintisi başlıyor, elektrik kesintisi yapılacak mı


Türkiye karakışın ortasında elektrik kesintileri ile yüzleşebilir. BOTAŞ ikinci bir talimata kadar yüzde 50 gaz kısıntısı yapacak. Kesintinin elektrik üretimini vurmasından korkuluyor.


Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) taradınan yapılan açıklamaya göre, elektrik santrallerne verilen gaz için, yüzde 50 gaz kısıntısı yapılacak

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) tarafından tüketimin artması olasılığına karşı, elektrik üreten doğalgaz kombine çevrim santrallerine, yarın saat 08.00'den itibaren çekiş miktarlarının yüzde 50 kısılması talimatı gönderildi.

Sektör yetkililerinden alınan bilgiye göre, bu hafta ortasından itibaren etkili olması beklenen soğuk hava ve kar yağışına bağlı olarak doğalgaz tüketiminin artması olasılığına karşı enerji yönetimince önlem alındı.

Bu kapsamda, doğalgaz kombine çevrim santrallerinin yarın sabah 08.00'den itibaren doğalgaz çekiş miktarlarının yarıya indirilmesi istendi. Santrallere bu yönde bir talimat yazısı gönderen BOTAŞ tarafından, söz konusu uygulamanın ikinci bir talimata kadar süreceği de bildirildi.

Doğalgaz santrallerine ocak ayının ilk haftasında da aynı sebeplerle yüzde 50 kısıntı uygulanmıştı.
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