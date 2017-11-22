Boyner, yeni konseptiyle Antalya Agora AVM'de açıldı

İSTANBUL (AA) - Boyner, bu yılın beşinci, yeni konseptinin ise üçüncü mağazasını Antalya Agora AVM'de açtı.

Boyner'den yapılan açıklamaya göre, She Mall, Antalya Migros ve Alanyum AVM’den sonra Antalya’daki dördüncü mağaza olan Antalya Agora Boyner, aynı zamanda 5 bin 800 metrekarelik satış alanıyla da dördüncü büyük Boyner mağazası konumunda bulunuyor.

Antalya Agora Boyner’de, kadın, erkek, çocuk, genç aktif spor, ayakkabı, çanta, aksesuar ve kozmetik kategorilerinin yerli yabancı pek çok markalarının yanı sıra yenilenen Boyner Evde ürünleri de yer alıyor.

Doğa konseptinin ön plana çıktığı, ahşap doku ve detaylarla tasarlanan Boyner mağazası, sıcak ortamı ile ev hissiyatı yaşatarak müşterilerine konforlu ve keyifli bir alışveriş deneyimi sunuyor.

Emaar Square Mall, Hilltown AVM ve Antalya Agora AVM’de uygulanan, müşterilerin büyük beğenisini kazanan Boyner’in yeni mağaza konsepti ile 2017 sonuna kadar bir mağaza daha açılacak.



