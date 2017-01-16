16 Ocak 2017 Pazartesi 06:00

Bu kâr oranı başka ülkede yok: 50 kuruşa al, 3 TL'ye sat

Üreticiden üç otuz kuruşa alınan sebzeler, meyve ve bakliyat ürünleri pazara gelene kadar 5 - 6 kat fiyatla arttığını biliyor muydunuz? Çoğu zaman kazamanayan üretici zeytin, portakal, ağaçlarını, üzüm çubuklarını kesmek zorunda kalırken, aracılar tatlı kârlarından bir türlü vazgeçmiyor.