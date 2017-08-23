Burgan Bank'a 205 milyon dolarlık sendikasyon kredisi

Burgan Bank, 8 ülkeden 14 bankanın katılımıyla 205 milyon ABD dolarlık sendikasyon kredisi aldı. Alınan kredi, dış ticaretin finansmanında kullanılacak.Burgan Bank; Arab Banking Cooperation, Burgan Bank Kuveyt, Commerzbank, First Abu Dhabi Bank, Mashreqbank ve Standard Chartered Bank liderliğinde, reel sektörün dış ticaret finansmanında kullanılmak üzere, ABD doları ve euro cinsinden toplam 205 milyon ABD doları tutarında sendikasyon kredisine imza attı. Burgan Bank’ın 14 banka ile imzaladığı sendikasyon kredisi; 117 milyon ABD doları ve 75 milyon euro olmak üzere 2 dilimde, 367 günlük vadeye sahip. Kredinin faiz oranı, ABD doları cinsinde libor + %1,40 ve euro cinsinde ise libor + %1,30 olarak gerçekleşti. Söz konusu kredi % 137 oranında yenilenerek, hedeflenen tutarın üzerinde talep topladı.

Burgan Bank Genel Müdürü Murat Dinç, konuya ilişkin şunları söyledi: “Türkiye ekonomisini canlandırmaya destek olan ve ülkemizin uluslararası itibarına katkı sağlayan sendikasyon kredimizi bu yıl da yeniliyoruz. Gerek yıl içerisinde elde ettiğimiz sonuçlar ve sağlam finansal yapımız gerekse güçlü sermayedarımızın bize olan desteği ile 2015’ten bu yana her yıl daha fazla bankanın katılımıyla ve daha yüksek miktarlarda sendikasyon kredisine imza atıyoruz. Burgan Bank olarak her zaman müşterilerimizin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak ürün ve hizmetlerimizi geliştiriyoruz. Dış ticaret finansmanında kullanılacak olan 205 milyon ABD doları değerindeki sendikasyon kredisi ile de pek çok müşterimizin işini kolaylaştırmayı planlıyoruz. Uluslararası platformlarda kurumumuzun ve ülkemizin adını duyurmaktan büyük mutluluk duyduğumuz sendikasyon kredisine destek veren tüm bankalara teşekkür ederiz” dedi.