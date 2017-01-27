Ekonomi:
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27 Ocak 2017 Cuma 12:05

Büyükanne maaşı açıklandı

Kamuoyunda merakla beklenen “Büyükanne Projesi’nin” şubat ayında başlayacağı açıklandı.

Büyükanne maaşı açıklandı
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Büyükanne maaşı açıklandı
   Kamuoyunda merakla beklenen “Büyükanne Projesi’nin” şubat ayında başlayacağı açıklandı.
   Çalışma ve Sosyal Güvenli Bakanı Mehmet Müezzinoğlu büyükannelere asgari ücretin yüzde 30’u gibi bir rakamın ödeneceğini açıkladı.Son rakamlara göre net asgari ücret bin 404 lira. Bakan Müezzinoğlu, büyükannelere net asgari ücretin yüzde 30'u kadar verileceğini söyledi.Hesaplamalara göre büyükannelere 420 lira gibi bir rakam ödenecek. 
   Uygulamada 65 yaş kriterinin olacağını kaydeden Bakan Müezzinoğlu, şunları söyledi “Emekli veya değil, o hizmeti vermesinin karşılığında bir destek olacak. Büyükannenin ekonomik koşulları bizim gündemimiz dışında. Büyükannenin, çocuğuna bakıyor mu bakmıyor mu, sağlık koşulları yeterli mi çocuk için. Hekim raporuna göre karar verilecek. Bir de hak etme taleplerinde annenin asgari ücretin 2 mislinden fazla maaş almıyor olması. 4 asgari ücret düzeyinde maaşı olan aileden ziyade, iki asgari ücreti geçmeyecek şekilde dengelenecek. Anne talep ediyor, annenin maaşı 2 asgari ücreti geçmeyecek. Büyükanneye net asgari ücretin yüzde 30'u gibi ücret düşünüyoruz. 65 yaşı düşünüyoruz ama kararı vermiş değiliz.”
   Uygulamada İstanbul ve Bursa'da pilot uygulama yapılacağını dile getiren Mehmet Müezzinoğlu, "Biz Kayseri, Denizli, Konya'yı da ilave etmeye çalışıyoruz. İl dağılımları da Pazartesi netleşecek. 5 bin aileye destek yapacağız. Paydaşlardan talepler geliyor. Daha farklı noktalarda uygulayacağız. Değişik illerden gelen talepleri inceleyeceğiz" diye konuştu.
 
 
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Büyükanne ProjesiMaaşı
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