Büyükanne maaşları ile ilgili olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, açıklamada bulundu.

Büyükanne maaşları yarın ödeniyor

Büyükanne maaşları ile ilgili olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, açıklamada bulundu. Maaşlar yarın ödenmeye başlayacak.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, büyükanne maaşları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, büyükanneye torun maaşı ödemelerinin yarın başlayacağı duyuruldu.Büyükanne Projesi 105 bin başvuru yapılmıştı.Büyükanne Projesi kapsamında, annenin fiilen çalışyor olması kaydıyla, 3 yaşını doldurmayan torununa bakanbüyükannelere 12 ay süreyle 425 TL karşılıksız maddi destek verilecek.Proje kapsamındaki pilot uygulama Sakarya, Konya, Tekirdağ, İstanbul, Bursa, İzmir, Antalya, Ankara, Kayseri, Gaziantep illerinde olacak. Proje için 105 bin başvuru yapılmıştı.