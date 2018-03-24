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Büyükelçi Chilcott: PKK, YPG gibi terör örgütlerinden gelen saldırıların farkındayız

Birleşik Krallık Türkiye Büyükelçisi Chilcott, "Türkiye'nin ne kadar çok öneme sahip olduğunu biliyoruz. 3,5 milyon mülteci Türkiye'de. PKK, YPG gibi terör örgütlerinden gelen saldırıların farkındayız. Türkiye problemlerin tam göbeğinde." dedi.

Büyükelçi Chilcott: PKK, YPG gibi terör örgütlerinden gelen saldırıların farkındayız

Birleşik Krallık Türkiye Büyükelçisi Chilcott, "Türkiye'nin ne kadar çok öneme sahip olduğunu biliyoruz. 3,5 milyon mülteci Türkiye'de. PKK, YPG gibi terör örgütlerinden gelen saldırıların farkındayız. Türkiye problemlerin tam göbeğinde." dedi.

24 Mart 2018 Cumartesi 17:07
Büyükelçi Chilcott: PKK, YPG gibi terör örgütlerinden gelen saldırıların farkındayız

BURSA (AA) - Birleşik Krallık Türkiye Büyükelçisi Sir Dominick Chilcott, "Türkiye'nin ne kadar çok öneme sahip olduğunu biliyoruz. 3,5 milyon mülteci Türkiye'de. PKK, YPG gibi terör örgütlerinden gelen saldırıların farkındayız. Dolayısıyla Türkiye problemlerin tam göbeğinde. Bu noktada iş birliğimizi tam olarak derinleştirmemiz, ticari ilişkilerimizi artırmamız gerekir. Terörle mücadelede savunma konusunda Türkiye ile birlikte çalışmamız lazım." dedi.

Büyükelçi Chilcott, Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde, Allianz Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Cansen Başaran Symes'in yöneticiliğini yaptığı "Avrupa'nın Geleceği" konulu oturumda konuştu.

Birleşik Krallık olarak Avrupa Birliği'nin (AB) genişlemesini hep desteklediklerini söyleyen Chilcott, "AB ilk kurulurken 'Bu işe yaramaz, kesin çöker.' deniliyordu. Tek para olan avro çökecek diyorduk. AB'nin çökmesiyle ilgili öngörülerimizin yanlış olduğunu anladık. 'AB projesi çökecektir, patlayacaktır.' diye sakın düşünmeyin. AB'nin başarmış olduğu bu barış projesi oldukça başarılıdır. Demokratik değerlerin yayılmasında AB gerçekten bir başarıdır." ifadesini kullandı.

"Türkiye büyük bir öneme sahip"

Stratejik nedenlerden dolayı Türkiye'nin AB'ye katılmasını her zaman desteklediklerini belirten Chilcott, şöyle devam etti:

"Britanya olarak aslında stratejik iş birliğimiz Türkiye'nin AB'ye katılmasını desteklemeye yönelikti. Bununla birlikte bazı reformların Türkiye'de yapılmasını istiyorduk. Bu, bizler için kazan-kazan süreci gibiydi. Tabii belki artık bunu yapamayacağız ama yine de Türkiye'yi bu bölgede halen vazgeçilmez stratejik bir ortak olarak değerlendiriyoruz. Türkiye'nin ne kadar çok öneme sahip olduğunu biliyoruz. 3,5 milyon mülteci Türkiye'de. PKK, YPG gibi terör örgütlerinden gelen saldırıların farkındayız. Dolayısıyla Türkiye problemlerin tam göbeğinde. Bu noktada iş birliğimizi tam olarak derinleştirmemiz, ticari ilişkilerimizi artırmamız gerekir. Terörle mücadelede savunma konusunda Türkiye ile birlikte çalışmamız lazım. Turizm sektörünü beraber canlandırabiliriz. Bununla birlikte bu yıl 3 milyon İngiliz turist bekleniyor Türkiye'ye."

"Türkiye büyük bir gemi, Hırvatistan küçük bir taka"

Eski Hırvatistan Cumhurbaşkanı Ivo Josipovic de AB'nin sadece ekonomik bir birlik değil, bir barış projesi olarak değerlendirilmesi gerektiğini, ekonomik araçları kullanarak barışı tesis etmeye çalışan bir birlik olduğunu belirtti.

Türkiye'nin küresel büyük bir güç olduğuna işaret eden Josipovic, şunları kaydetti:

"Hırvatistan'ın AB üyesi olması, Türkiye'nin AB üyeliğine uzak olmasının aslında birçok sebebi var. En önemli sebeplerden biri Türkiye aslında kocaman bir gemi gibi. Hırvatistan ise küçük bir taka gibi değerlendirilebilir. Hırvatistan rahat bir şekilde manevra yapabiliyor ama büyük bir gemi gibi olan Türkiye'nin rahat bir manevra alanı olmayacak. Ekonomik, askeri, bilim ve sağlık sektörü gibi birçok alanda Türkiye büyük bir güç. Dolayısıyla bu cüssesinden dolayı toplumu belli başlı gereksinimlere uydurması çok kolay olmayacak. Hırvatistan diğer yandan aslında küçük bir ülke olarak kendi problemlerine odaklanıyor fakat Türkiye küresel hırsları olan bir ülke. Tabii bu durum da müzakere sürecini derinden etkilemekte."

Atlantik Konseyi Kıdemli Üyesi Anders Aslund da Türkiye'nin Avrupa ülkelerine göre daha genç nüfusa ve birçok avantaja sahip olduğunu söyledi.

Muhabir: Muharrem Cin

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Türkiye
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