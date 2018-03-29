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Büyüme rakamları açıklandı

Türkiye ekonomisi 2017 yılında yüzde 7,4 büyüdü.

Büyüme rakamları açıklandı

Türkiye ekonomisi 2017 yılında yüzde 7,4 büyüdü.

29 Mart 2018 Perşembe 10:24
Büyüme rakamları açıklandı

ANKARA

Türkiye ekonomisi 2017 yılında yüzde 7,4 büyüdü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılına ilişkin üretim yöntemiyle hesaplanan gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, Türkiye ekonomisi geçen yıl yüzde 7,4 büyürken yılın son çeyreğindeki büyüme oranı yüzde 7,3 oldu.

Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH, 2017'de bir önceki yıla göre yüzde 19 artarak 3 trilyon 104 milyar 907 milyon lira olarak gerçekleşti.

GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde, 2017 yılında zincirlenmiş hacim endeksi olarak tarım sektörünün katma değeri yüzde 4,7, sanayi sektörünün yüzde 9,2 inşaat sektörünün ise yüzde 8,9 arttı. Ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetlerinin toplamından oluşan hizmetler sektörünün katma değeri de 10,7 artış kaydetti.

Kişi başına GSYH değeri, 2017'de cari fiyatlarla 38 bin 660 lira (10 bin 597 dolar) olarak hesaplandı. Bu değer, 2016'da 32 bin 676 lira (10 bin 807 dolar) olarak belirlenmişti.

AA Finans'ın "Büyüme Beklenti Anketi"ne katılan ekonomistlerin 2017 sonu büyüme beklentilerinin ortalaması yüzde 7,3 olmuştu.

Muhabir: Zeynep Akyıl-Erdal Çelikel

Anahtar Kelimeler:
BüyümeEkonomiFlaşTÜİK
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