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Büyüme rakamları yarın açıklanacak

Türkiye ekonomisine ilişkin 2017 yılı ikinci çeyrek büyüme rakamları yarın açıklanacak.

Büyüme rakamları yarın açıklanacak

Türkiye ekonomisine ilişkin 2017 yılı ikinci çeyrek büyüme rakamları yarın açıklanacak.

10 Eylül 2017 Pazar 11:12
Büyüme rakamları yarın açıklanacak

ANKARA (AA) - Türkiye ekonomisine ilişkin 2017 yılı ikinci çeyrek büyüme rakamları yarın açıklanacak.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan-haziran dönemine ilişkin Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) verilerini yarın saat 10.00'da internet sitesinden duyuracak.

AA Finans'ın "Büyüme Beklenti Anketi"ne katılan 13 ekonomistin bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin büyüme beklentilerinin ortalaması yüzde 5,4 olarak belirlendi.

Ankete katılan ekonomistlerin 2. çeyrek büyüme beklentileri en yüksek yüzde 6,3, en düşük ise yüzde 4,2 oldu.

Ekonomistlerin 2017 yılı büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde 4,6 olarak gerçekleşti. Ekonomistlerin 2017 büyüme beklentisi en yüksek yüzde 5,7, en düşük yüzde 4 oldu.

Türkiye ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 5 büyümüştü.

Anahtar Kelimeler:
Ekonomi
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