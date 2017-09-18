Çalık Holding ve YTÜ Teknoloji Transfer Ofisi, girişimcileri Silikon Vadisi'ne götürecek

İSTANBUL (AA) - Çalık Holding ile Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Teknoloji Transfer Ofisi iş birliğinde Türkiye’de girişimciliği teşvik etmek amacıyla düzenlenen "İlk İşim Girişim" Yarışması için başvurular başladı.

Çalık Holding'den yapılan açıklamaya göre, Çalık Holding ve YTÜ Teknoloji Transfer Ofisi ortaklığında bu yıl 3'üncü düzenlenecek olan "İlk İşim Girişim" yarışması, Türkiye'de girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılmasını sağlamayı, vizyoner genç girişimcileri ortaya çıkarmayı, girişimcilik ekosistemini güçlendirmeyi, yenilikçi ürün ve fikirlerin ticarileşmesine fırsat tanımayı ve uluslararası pazarlarda yer almalarını teşvik etmeyi hedefliyor.

Yarışma için başvurular başladı. Yarışmacılar, bu yıl ilk kez "Yeni Girişimler" ve "Yeni Fikirler" başlıkları altında iki farklı kategoride değerlendirilecek. Katılımcılar, başvurularını www.ilkisimgirisim.com adresi üzerinden 13 Ekim 2017'ye kadar yapabilecek.

"İlk İşim Girişim Yarışması 2017"nin kazananları iki farklı kategoride farklı ödüllerin sahibi olacak. "Yeni Girişimler" kategorisinin kazananları para ödülü ve ofis imkanının yanı sıra bu yıl ilk kez Silikon Vadisi’ndeki tek Türk kuluçka merkezi olan Starcamp’ta eğitim fırsatı kazanacak. "Yeni Fikirler" kategorisinde ilk 3’e giren yarışmacılar ise para ödülü ve Yıldız Önkuluçka’da 6 ay süreyle ofis olanağı elde edecek.