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Ekonomi:
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26 Mayıs 2017 Cuma 10:25

Çalışan babalara müjde

Eşi doğum yapan erkek memur da yarı zamanlı çalışma hakkını kullanabilecek

Çalışan babalara müjde
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Çalışan babalara müjde
Eşi doğum yapan erkek memur da yarı zamanlı çalışma hakkını kullanabilecek.İşçilerden sonra memurlar da yarı zamanlı çalışma hakkını kullanmaya başlayacak.Milyonlarca memurun merakla beklediği yarı zamanlı çalışma hakkını kullanmaya yönelik yönetmelik Bakanlar Kurulu’na sunuldu.
Sabah’ın haberine göre babalık izni bittikten sonra çocuğun mecburi ilköğretim çağını takip eden aybaşına kadar olan süreyle sınırlı olmak üzere babalar da yarım zamanlı çalışabilecek. Böylece geliri yüksek olan eş çalışmaya devam edebileceği gibi kritik görevde olduğu için eşlerden biri izin kullanamazsa diğeri bu haktan faydalanmış olacak.
Çalışma Bakanlığı, “Analık İzni veya Ücretsiz İzin Sonrası Yapılacak Kısmi Süreli Çalışmalar” hakkındaki yönetmeliğe ilişkin çalışmayı tamamladı. Bakanlar Kurulu’nda karara bağlanmasının ardından düzenlemenin en geç haziran ayında yürürlüğe girmesi bekleniyor. Böylece memur anneler de özel sektörde olduğu gibi doğum izninden sonra çocukları okul çağına gelene kadar kısmi çalışmadan yararlanacak.
Memura doğum sonrası yarı zamanlı çalışma hakkı veren düzenleme geçen yıl yapıldı. Ancak alt düzenlemeye ilişkin yönetmelik hazırlanmadığı için uygulama başlamadı. İşçilere yönelik bu hakkı veren düzenleme ise Kasım 2016’da yürürlüğe girdi. Memurlara yarı zamanlı çalışma hakkı verilmesine yönelik düzenlemeye göre bundan yararlanacakların hizmet sınıfı, kadro unvanı, kurum ve teşkilata göre belirlenecek. Doğum sonrası analık izninin ilk çocukta 2, ikinci çocukta 4, 3 ve daha fazla çocukta 6 ay süreyle süt izni verilmeksizin günlük çalışma süresinin yarısı kadar kullanılan iznin bitiminden itibaren çocuk okula başlayıncaya kadar olan dönemle sınırlı tutulacak.
 Erkek memur babalık izninin bitiminden itibaren çocuğun mecburi ilköğretim çağını takip eden aybaşına kadar olan süreyle olmak üzere yarı zamanlı çalışabilecek. Yarı zamanlı çalışmak isteyenler kurumlarına dilekçe ile başvuracak. Çalışma şekli, günlük çalışma saatlerinin başlama ve bitiş tercihini belirtecek. Başvuruların uygunluğuna amirler karar verecek. Bu haktan yararlanan memurun haftalık çalışma sürelik haftalık çalışma süresinin yarısı olarak düzenlenecek.
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Çalışan Baba
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