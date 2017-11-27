Cardtek ile TableSafe iş ortaklığı kurdu

İSTANBUL (AA) - Fintech şirketi Cardtek, restoranlar ve konuk ağırlama sektörüne yönelik ABD'nin konuk ağırlama ödeme çözümleri sağlayıcısı TableSafe ile iş ortaklığı kurdu.

Cardtek'ten yapılan açıklamaya göre, iş birliği kapsamında ödeme sektörü güvenliği için bir yazılım sağlayacak olan Cardtek aynı zamanda TableSafe'in ödeme platformunun EMV sertifikasyonu sürecinde danışmanlık sağlayacak.

Restoranlar, EMV geçiş sürecinde ters ibraz işlemlerinin artışıyla karşı karşıya kalırken, bu da bilançoları olumsuz etkiliyor. Bugüne kadar masada ödemede EMV kartları kabul edebilecek sertifikalı bir çözüme sahip olmayan restoran işletmecileri, TableSafe sayesinde bu engeli aşarak normal masa hizmetine sorunsuz biçimde eklenebilen EMV uyumlu bir çözüme kavuştu.



Kendi geliştirdiği "EMV Temaslı ve Temassız Seviye 2 Kernel yazılımı" ve bu yazılımın entegrasyonunu ve sertifikasyonunu sağlayan Cardtek, tüm EMV noktalarında veya temassız terminallerde alışveriş işlemi yapılmasını mümkün hale getiriyor. Cardtek'in ABD merkezli çalışan ekibi, 15 yılı aşkın süredir EMV Seviye 2 Kernel çözümlerinin sağlayıcılığını yapıyor.



Restoranlarda hesabın masaya götürüldüğü adisyon cüzdanlarına benzeyen deri kaplı ve patentli bir cüzdan tasarımı içinde göze batmayan RAIL ödeme platformu, kullanım kolaylığı ile de dikkati çekiyor.

Cüzdan açıldığında, bu ödeme bağımsız platform misafirlere kendi kredi kartları veya Samsung Pay üzerinden ödeme yapma imkanı sunuyor. Apple Pay ve Android Pay dahil olmak üzere, diğer mobil uygulamalar üzerinden ödeme işlemleri de çok yakında aynı yöntemle yapılabilecek.

Aynı platform ayrıca misafirlere otomatik olarak bahşişi hesaplama, hesabı birden fazla kişiye bölme ve fişi e-posta formatında alma gibi seçenekler sunuyor. Ödeme işlemi tamamlandığında RAIL sayesinde misafirler yedikleri yemek ve restoran hizmetiyle ilgili gerçek zamanlı geri bildirimde bulunabiliyor.





- "Cardtek'in danışmanlığı bizim için kritik önem taşıyor"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Cardtek Üst Yöneticisi (CEO) Turgut Güney, TableSafe ile iş birliklerinin "masada öde" konusunda Türkiye'de edindikleri bilgi birikimlerini Amerika pazarında en etkin şekilde kullanmalarını sağladığını belirtti.

Bu sayede sektörde bilinen bir teknoloji tedarikçisi olmalarından dolayı büyük heyecan duyduklarını dile getiren Güney, "RAIL platformuna yaptığımız katkı ile Amerika'da konuk ağırlayan restoranlar ve konuk ağırlama sektörü genelinde müşteri deneyimini mükemmel seviyeye taşıyoruz." ifadelerini kullandı.



TableSafe Başkanı Steve McKean de Cardtek'in deneyim ve bilgi birikiminin EMV sertifikasyon çalışmalarında büyük rol oynadığını vurgulayarak, "Restoran sektörünün tüm ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak geliştirdiğimiz EMV sertifikalı ilk masada ödeme çözümün RAIL'i sunarken, Cardtek'in danışmanlığı bizim için kritik önem taşıyor." değerlendirmelerini yaptı.