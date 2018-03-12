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Cari işlemler açığı ocakta 7 milyar 96 milyon dolar oldu

Cari işlemler açığı, ocakta 7 milyar 96 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti, 12 aylık açık ise 51 milyar 572 milyon dolar oldu.

Cari işlemler açığı ocakta 7 milyar 96 milyon dolar oldu

Cari işlemler açığı, ocakta 7 milyar 96 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti, 12 aylık açık ise 51 milyar 572 milyon dolar oldu.

12 Mart 2018 Pazartesi 14:42
Cari işlemler açığı ocakta 7 milyar 96 milyon dolar oldu

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Ocak 2018 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.

Buna göre, cari işlemler açığı, ocakta geçen yılın aynı ayına kıyasla 4 milyar 402 milyon dolar artarak 7 milyar 96 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bunun sonucunda, on iki aylık cari işlemler açığı 51 milyar 572 milyon dolar oldu.

Söz konusu gelişmede, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının 2017'nin aynı ayına göre 4 milyar 537 milyon dolar artarak 7 milyar 634 milyon dolara ve birincil gelir dengesi açığının 82 milyon dolar artarak 479 milyon dolara yükselmesi etkili oldu.

Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, geçen yılın aynı ayına göre 127 milyon dolar yükselişe 822 milyon dolara ulaştı. Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, 2017'nin ocak ayına kıyasla 54 milyon dolar artarak 401 milyon dolar oldu.

İkincil Gelir Dengesi kalemi kaynaklı net girişler, geçen yılın aynı ayına göre 71 milyon dolar azalarak 98 milyon dolara geriledi.

AA Finans Cari İşlemler Açığı Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ocakta cari işlemler açığının 6,8 milyar dolar düzeyinde gerçekleşeceği tahmininde bulunmuştu.

Muhabir: Murat Birinci

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Ekonomi
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