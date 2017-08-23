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Carpex Ofis Kokusu: Artık Kurumsal Bir Parfümünüz Var!

Duyumsadığımız kokular; duygulara, anılara dokunur.

Carpex Ofis Kokusu: Artık Kurumsal Bir Parfümünüz Var!

Duyumsadığımız kokular; duygulara, anılara dokunur.

23 Ağustos 2017 Çarşamba 02:35
Carpex Ofis Kokusu: Artık Kurumsal Bir Parfümünüz Var!

Duyumsadığımız kokular; duygulara, anılara dokunur. Bazı bilim insanları kokuların başta nötr olduğunu, kişinin bir kokuyu olumlu ya da olumsuz sınıflandırmasının, kokuyu duyduğundaki ruh haliyle ilgili olduğunu iddia eder.  Huzurun, öfkenin, tiksintinin, masumiyet gibi pek çok duygunun birer kokusu vardır. İnsan, duyguları kokularla birleştirmiştir. Örneğin bebek kokusu masumiyeti çağrıştırırken, anne kokusu huzuru çağrıştırır.

Carpex, sizin için kurumsal koku tasarlar ve kökü kokuların giderilmesi için çözümler üretir. Carpex ile çalışma ortamınızın kokusunu tercihinize göre belirleyebilir, müşterilerinizin markanızı bu kokuyla hatırlamasına olanak sağlayabilirsiniz.

Ofisinizde Koku Rüzgarı!

Bedeninin, evinin, ofisinin, çevresinin güzel kokmasını kim istemez ki? Özellikle ofis kokusu son zamanlarda en çok dikkat çeken taleplerden biri. Bunun nedeni güzel kokulu ortamlarda bulunan insanların çalışma isteğinin arttığı bilim insanlarınca kanıtlanmasıdır. Sıkışık bir ofis ortamında, bahar-bahçe kokusunu aldığında kendini kokuya kaptıran kişi, bu kasvetli ve bunaltıcı ortamı bir anlığına da olsa unutacak, yaptığı işe daha kolay yoğunlaşacaktır. Ya da satışların gerçekleştiği bir çalışma ortamı ya da satış ofisi hayal edin. Dışarıdan gelen öfkeli bir müşteriye satış yapmak ne kadar kolay olabilir? Tahmin ettiğiniz üzere hiç de kolay olmaz. Fakat ofis içerisinde dolaşan huzur verici koku, işinizi kolaylaştırabilir.

Carpex ile Ofisinize Uygun Kokuyu Keşfedin!

Ofisinize en uygun kokuyu, koku uzmanlarının kurumsal kimliğinizi göz önünde bulundurarak yaptığı analizler sonucunda bulabilirsiniz. Carpex laboratuvarlarında markanız ve zevkiniz göz önünde bulundurularak birbirinden farklı bir çok koku üretilip tercihinize sunulur. Yaptığınız tercih doğrultusunda firmanız bu koku ile özdeşleşir. Müşterilerinizin hafızasında artık yalnızca bir isim olmaktan çıkar, onlarda farklı duygular uyandıran bir şirket olursunuz. Sizinle yaşadıkları olumlu tecrübeler ofis kokunuz sebebi ile müşterilerinizin koku hafızasına kazınır ve elbette kokular unutulmaz.

Karakteristik Bir Ofis Kokusuna Ne Dersiniz?

Carpex, yüksek teknolojileri sayesine ofisiniz için yalnızca kaliteli ve kalıcı koku üretmekle kalmaz. Aynı zamanda sağlığınızı da düşünerek %100 saf bitki özlerini kullanmayı tercih eder. Firmanıza özel karakteristik ve sağlıklı kokular üreten Carpex, ihtiyaç-fikir-çözüm odaklı çalışarak müşterilerine en iyi hizmeti vermeyi amaç edinir. Carpex'te zevkinize yönelik çok farklı notalarda kokular (odunsu, çiçeksi, meyvemsi, fresh, baharatlı ve gurme) mevcut olup, dilediğiniz kokuyu tercih edebilirsiniz.

Kokuların, ofisinizde dilediğiniz sıklıkta ve yoğunlukta yayılmasını ister misiniz?

Dünyada en çok tercih edilen mikro difüzyon teknolojisi ile üretim yapan cihazlar, sıvı formdaki aromaları çok küçük partiküllere ayırarak, ortamda etkili bir şekilde yayılmasına olanak sağlar, bu sayede kokular daha büyük alanlara, yoğunluklarını kaybetmeden yayılabilirler.

Ofis koku cihazı edinmeyi tercih ediyorsanız siz de ileri teknolojilerle üretilmiş difüzyon cihazlarını hemen satın alabilirsiniz.

Unutmayın, anılar unutulsa da kokular baki kalır!

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