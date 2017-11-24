CarrefourSA’larda

İSTANBUL (AA) - Sabancı Holding ve Carrefour iştiraki CarrefourSA, bugün hipermarketlerinde saat 14.00 – 23.00 arası yüzde 50’ye varan büyük indirim uyguladı.
İSTANBUL (AA) - Sabancı Holding ve Carrefour iştiraki CarrefourSA, bugün hipermarketlerinde saat 14.00 – 23.00 arası yüzde 50’ye varan büyük indirim uyguladı.CarrefourSA açıklamasına göre, Fırsat Cuması kampanyası ile tüketiciler, CarrefourSA...
İSTANBUL (AA) - Sabancı Holding ve Carrefour iştiraki CarrefourSA, bugün hipermarketlerinde saat 14.00 – 23.00 arası yüzde 50’ye varan büyük indirim uyguladı.