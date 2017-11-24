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CarrefourSA’larda "Fırsat Cuması"nda yüzde 50'ye varan indirim

İSTANBUL (AA) - Sabancı Holding ve Carrefour iştiraki CarrefourSA, bugün hipermarketlerinde saat 14.00 – 23.00 arası yüzde 50’ye varan büyük indirim uyguladı.CarrefourSA açıklamasına göre, Fırsat Cuması kampanyası ile tüketiciler, CarrefourSA...

CarrefourSA’larda "Fırsat Cuması"nda yüzde 50'ye varan indirim

İSTANBUL (AA) - Sabancı Holding ve Carrefour iştiraki CarrefourSA, bugün hipermarketlerinde saat 14.00 – 23.00 arası yüzde 50’ye varan büyük indirim uyguladı.CarrefourSA açıklamasına göre, Fırsat Cuması kampanyası ile tüketiciler, CarrefourSA...

24 Kasım 2017 Cuma 18:32
CarrefourSA’larda

İSTANBUL (AA) - Sabancı Holding ve Carrefour iştiraki CarrefourSA, bugün hipermarketlerinde saat 14.00 – 23.00 arası yüzde 50’ye varan büyük indirim uyguladı.

CarrefourSA açıklamasına göre, Fırsat Cuması kampanyası ile tüketiciler, CarrefourSA hipermarketlerinde taze gıda, kasap ve şarküteri ürünleri unlu mamuller, kişisel bakım, temizlik ve bebek ürünlerindeki indirimlere ek olarak mutfak gereçleri, beyaz eşya, televizyon, cep telefonu, bavul ve kırtasiye ürünlerinde çok özel indirimlerle alışveriş yapma imkanına sahip oldu.

CarrefourSA'da indirimler, yalnızca hipermarketlerle sınırlı kalmadı. CarrefourSA'nın e – ticaret sitesi carrefoursa.com da Fırsat Cuması’na katılarak gıda ve yemek malzemelerinden kasap ürünlerine, kişisel bakım ve temizlik ürünlerinden ev düzeni ve zücaciyeye kadar yüzlerce üründe yüzde 50'ye varan indirim sundu.

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CarrefourSACarrefourSA’larda "Fırsat Cuması"
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