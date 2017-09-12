Casper geniş ürün yelpazesi ile öğrencilerin yanında

İSTANBUL (AA) - Casper, okullar açılırken öğrencilerin farklı ihtiyaçlarına göre alternatifler sunuyor. Casper’da taşınabilir, hafif ve güçlü modellerden, yüksek işlemci gücü isteyen modellere kadar her beklenti ve ihtiyaca uygun bilgisayarlar yer alıyor.

Casper açıklamasına göre, klasik örgün eğitimin artık dijital dünya ile desteklenmesiyle beraber, veliler çocuklarının teknolojinin gerisinde kalmamasını ve derslerine destek olmasını sağlamak için bilgisayarlara yoğun ilgi gösteriyor. Casper, ilköğretimden yükseköğretimdeki farklı disiplinlere hitap eden, öğrencilerin tüm ihtiyaçlarını karşılayabilen dizüstü ve masaüstü modelleriyle eğitimlerine destek olmayı sürdürüyor.





- Velilerin ilk bilgisayar konusunda tercihi Nirvana masaüstü





Açıklamada verilen bilgilere göre, ilk kez kendine ait bilgisayarlara sahip olma döneminde ve yaşı dolayısıyla fazla mobil olamayan ilköğretim öğrencileri için veliler genellikle masaüstü bilgisayarları tercih ediyor.

Nirvana masaüstü bilgisayarların yüksek performans sunan işlemcisi ile öğrenciler bilgi kaynaklarına ulaşarak araştırma, ders çalışma, ödevlerini yapma, okulları ile ilgili son duyuruları öğrenme ve ortaklaşa ödevlerini yapabilme hatta internet üzerinden deneme sınavlarına girebilme imkanlarına sahip oluyorlar. Nirvana masaüstünün paylaşımsız ekran kartı modelleri sayesinde ise öğrenciler animasyon ve video içeriklerini rahatlıkla izleyebiliyorlar.





- Performans, tasarım ve hafiflik isteyenler için Nirvana F serisi

Orta ve yükseköğretimde öğrencilerin birbirleriyle sosyalleşmesi ve mobilite imkanları artığı için dizüstü bilgisayarlar tercih sebepleri oluyor.

Her ne kadar internet sayesinde fiziksel olarak aynı ortamda bir arada olmaları gerekmese de özellikle ödev yaparken bilgi alışverişinde bulunmaları ve grup çalışmaları nedeniyle ev ve cafe gibi ortamlarda birlikte çalışma kültürü oluşuyor.

Casper’ın, araştırma şirketi Kalita ile öğrenciler arasında yaptığı araştırmaya göre, dizüstü bilgisayarlarda pratiklik ve taşınabilirlik, ürün ile ilişkilendirilen birincil kavramlar. Yine aynı araştırmaya göre erkek öğrenciler işletim sistemi ve performans gibi özelliklere öncelik verirken, kız öğrenciler için birincil özellik, hafif ve taşınabilir olması. Nirvana F800’ün Intel 7. nesil işlemcisi ile yüzde 13 artan performansı ve NVIDIA GeForce 940MX GDDR5 ekran kartı ile performans arayan öğrencilerin tam istediklerini sağlarken, metal kasası mobil durumlarda üst düzey koruma ve dayanıklılık sağlıyor. Nirvana F300 ise 16,88 milimetrelik incelik, 1,3 kilogram hafifliği ve 3960 mAh’lık uzun pil ömrü ile her yere taşınabilir ve tek bir şarj ile saatler boyu kullanılabiliyor.





- Mimar, mühendis ve tasarımcı adaylar için Excalibur





Üniversitede özellikle mimarlık, mühendislik veya görsel tasarım bölümlerinde okuyan öğrencilerin performans gerektiren programları kullanabilmeleri gerekiyor. Yeni nesil güçlü işlemci ve ekran kartlarıyla dizüstü bilgisayarlar da oyun oynama fonksiyonlarının yanı sıra, performans gerektiren grafik programlarının kullanımına fazlasıyla imkan tanıyor. Excalibur dizüstü serileri, zarif tasarımlarının yanı sıra, Nvidia GeForce 6GB GTX 1060 ve 4GB GTX 1050 ve yedinci nesil i7 HQ işlemciden güç alıyor.

Casper, her ihtiyaca uygun geniş ürün yelpazesi, uygun fiyat avantajı ve ana ve bölge servislerindeki 1 saatte teslim servis hizmetiyle bu sene de öğrencilerin yanında yer almaya devam edecek.





