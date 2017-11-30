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Casper VIA G1 Plus'tan yenilikçi ekran tasarımı

- Yeni akıllı telefon VIA G1 Plus, en yeni ve büyük ekran sayesinde teknolojisi ile son kullanıcıların karşısına çıkıyor

Casper VIA G1 Plus'tan yenilikçi ekran tasarımı

- Yeni akıllı telefon VIA G1 Plus, en yeni ve büyük ekran sayesinde teknolojisi ile son kullanıcıların karşısına çıkıyor

30 Kasım 2017 Perşembe 10:14
Casper VIA G1 Plus'tan yenilikçi ekran tasarımı

İSTANBUL (AA) - Casper, 5.99" HD Plus Extreme Vision ekranlı VIA G1 Plus ile tüketiciye yeni bir deneyim sunuyor.

Casper'den yapılan açıklamaya göre, Casper, yenilikçi ve trend tasarımları ile teknoloji dünyasını yakından takip edenlerin tercihi olmaya devam ediyor. Yeni akıllı telefonu VIA G1 Plus, en yeni ve büyük ekran sayesinde teknolojisi ile son kullanıcıların karşısına çıkıyor.

VIA G1 Plus cep telefonunun 5.99" HD Plus Full LCD Extreme Vision ekranı, yüzde 76 ekran-gövde oranı ve oval ekran kenarları ile sosyal medya dahil her türlü okumayı kolaylaştırırken, oyunseverlerin de ilgisini çekiyor. Ayrıca 450 nit ekran parlaklığı ve IPS teknolojisi sayesinde ekrana hangi açıdan bakılırsa bakılsın renklerin çok canlı şekilde görülmesini sağlıyor.

VIA G1 Plus’ın ön kamerası f2.0 diyaframa sahip ve 16 Megapiksel çözünürlük sunuyor. Full frame ekranı ve selfie ışığı ile az ışıklı ortamlarda bile selfieler çekmeyi sağlayan bu ön kamera 2.0μm piksel ile daha fazla ışık yakalayabiliyor.

Ayrıca telefonda yer alan 13 Megapiksel çözünürlüklü ana kamera da yine f 2.0 diyafram açıklığına sahip. Bu sayede ana kamera da yüksek çözünürlüklü ve aydınlık fotoğraflar çekebiliyor.

Casper VIA G1 Plus cep telefonu, özel yazılımlı son versiyon Android Nougat 7.1.2 işletim sistemine sahip. 4 Çekirdek işlemci ve 3GB'lık RAM'i ile de 40 uygulamayı aynı anda açarak aralıksız performans sergileme imkanına sahip. Dual Pencere ile aynı anda farklı uygulamalar açabilen kullanıcılar, akıllı telefonlarını daha aktif kullanabiliyor. 32 GB hafızası ile yüksek depolama imkanı sunuyor.

VIA G1 Plus'ın metal kasası şık tasarımın yanında çok daha fazla sağlamlık sunuyor. Telefonun bir diğer dikkati çekici özelliği ise arka yüzeyinde bulunan ve ek güvenlik imkanı sunan parmak izi okuyucusu. Bu parmak izi okuyucu sayesinde telefon saniyenin beşte biri hızında açılırken, anında mükemmel selfieler çekmeye de imkan sağlıyor.

Anahtar Kelimeler:
CasperVIA G1 Plus
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