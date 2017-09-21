Casper'dan 1 saatte servis hizmeti

İSTANBUL (AA) - Casper, son 2 yılda servis hizmetine yaptığı yatırımlarla İstanbul Ümraniye Merkez ve 7 Bölge servisiyle 1 saatte onarım hizmeti veriyor. Ürününü kargo ile gönderen müşterilere de 1 gün içinde çözüm üretiliyor. Son bir yılda 7 bin Casper müşterisi, 1 saatte servis hizmetinden yararlandı.

Casper açıklamasına göre, günde bin 300 cihaz onarım kapasitesine sahip tecrübeli ve uzman ekibiyle sektör ortalamasına göre 4 kat hızlı onarım sürelerine ulaşan Casper'ın son 2 yılda servis hizmetine yaptığı yatırım, müşterilerine memnuniyet olarak yansımaya devam ediyor.

Tüm servislerin onarım sürelerinin takip edilerek raporlandığı servisten hizmet alan tüm müşteriler, cihazlarının servise giriş ve çıkış anlarında SMS mesajlarıyla bilgilendiriliyor ve sonrasında hizmet kalitesini puanlamaları isteniyor. Ölçülebilir kaliteye ulaşan servis hizmetinden memnuniyet oranı yüzde 90'a ulaştı.

Servis noktaları sadece cep telefonu değil tüm Casper ürün grubuna hizmet veriyor. Dizüstü bilgisayar, masaüstü bilgisayar, tablet, cep telefonu, 2in1, AIO, monitör ürün gruplarında 170 farklı modelin onarımını yapabilecek, teknisyen, yedek parça ve tüm altyapı her an hazır tutuluyor.





- "Onarım başarı oranı sektör ortalamasından 2 kat yüksek"





Sadece en hızlı değil aynı zamanda en iyi onarım hedefi ile çalışan Casper, onarılmış cihazların herhangi bir nedenle yeniden servise dönüş oranını sürekli takip ediyor ve servislerin başarı performansı bu kritere göre puanlanıyor.

Onarım başarı oranını son iki yılda 2,5 kat artıran Casper servisleri, sektörün en düşük geri dönüş oranları ile çalışıyor. Tüm servis alanlarının, teçhizatlarının ve teknisyen ekipmanlarının elektro statik deşarj (ESD) kurallarına uygunluğu periyodik kontrollerle sağlanıyor. Düzenli olarak teknisyen eğitimleri yenileniyor, teknisyenler ve servisler sertifikalandırılıyor.

Casper müşterileri, pilot çalışmaları devam eden ve halen geliştirme aşamasında olan Android cihazlarda kullanılabilecek bir mobil uygulama ile kendilerine en yakın servis noktasının nerede olduğunu, servisteki cihazlarının son durumunu öğrenebilecek.

Bu uygulama ile Casper sahipleri müşteri hizmetleriyle iletişime geçebilecek ve merak ettikleri soruların cevaplarını öğrenebilecek, Casper ürünleri hakkında bilgi alabilecekler. Servis noktasına ya da ücretsiz kargo hizmeti alabilecekleri kargo şubesine gidecek vakti olmayanlar ise ev ya da iş yerlerine kargo ya da moto kurye çağırabilecek.