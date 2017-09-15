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Casper'dan yer sorunu olanlara kasasız bilgisayar çözümü

- Casper'ın Nirvana One ailesi monitöre entegre edilen bileşenleriyle masaüstünde yer sıkıntısı olanların ihtiyaçlarına çözüm sunuyor

Casper'dan yer sorunu olanlara kasasız bilgisayar çözümü

- Casper'ın Nirvana One ailesi monitöre entegre edilen bileşenleriyle masaüstünde yer sıkıntısı olanların ihtiyaçlarına çözüm sunuyor

15 Eylül 2017 Cuma 10:50
Casper'dan yer sorunu olanlara kasasız bilgisayar çözümü

İSTANBUL (AA) - Casper, bütün bileşenleri monitöre entegre edilen Nirvana One ailesi modelleriyle hem performans hem şıklık isteyen kullanıcıların beklentilerine karşılık veriyor.

Şirket açıklamasına göre, Casper'ın farklı beklentilere hitap eden modellerinden biri olan Nirvana One ailesi monitöre entegre edilen bileşenleriyle masaüstünde yer sıkıntısı olanların ihtiyaçlarını karşılıyor.

Sadece monitörden oluşan bilgisayar tasarımı yedinci nesil Intel i5 ve i7 işlemci, 1 TB'a kadar depolama, Windows 10 işletim sistemi ve 16 GB'a kadar bellek seçeneği gibi özellikleriyle performans ve tasarım ögelerini bir arada sunuyor.

Nirvana One ailesinin en önemli özelliği ise anakart, işlemci, DVD okuyucu ve RAM gibi bileşenlerin monitöre entegre edilmiş olması. Bu entegrasyon sayesinde bilgisayar sadece klavye ve fare bağlayarak kullanılabiliyor. Nirvana One ailesinin modelleri arasında 18,5 ve 21,5 inçlik ekran boyutlu seçenekler yer alıyor.

Kasasız bilgisayarlarda standart bilgisayarlarda yer alan USB portları da mevcut. Bu sayede yazıcı ve benzeri çevre birimleri bu ürünlere bağlanabiliyor.

Nirvana One ailesi modelleri standart monitör tasarımlarından farklı olarak daha kullanışlı bir tasarım anlayışı ile üretildikleri için çalışma masasında ya da ofisteki masalarda yer kaplamadan kullanılabiliyor.

Anahtar Kelimeler:
CasperKasasız BilgisayarNirvana One
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