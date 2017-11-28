Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 14°
parçalı az bulutlu
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
103482
ALTIN
163.513
DOLAR
3.9262
STERLİN
5.2162
EURO
4.6665
Paralimpik yüzücü Beytullah'ın hedefi dünya şampiyonluğu
Paralimpik yüzücü Beytullah'ın hedefi dünya...
'Konyaspor kaybettiği puanları telafi edecek güçtedir'
'Konyaspor kaybettiği puanları telafi edecek...
Arsene Wenger'den 'Mesut ve Sanchez'in geleceğine ilişkin açıklama
Arsene Wenger'den 'Mesut ve Sanchez'in...
A Milli Basketbol Takımı liderlik koltuğuna oturdu
A Milli Basketbol Takımı liderlik...
Brezilyalı Ze Roberto futbola veda etti
Brezilyalı Ze Roberto futbola veda...

CDP İklim Konferansı

- Zorlu Holding Enerji Grubu Başkanı Ak: - "İki hafta önce Meksika'da 300 megavatlık bir güneş enerjisi ihalesi yapıldı, orada kilovatsaat başına 1,17 dolar/cent fiyat verildi" - "Türkiye'de iki yıl önce elektrik fiyatı kilovatsaat başına 8 dolar/cent idi, şimdi 4-5 dolar/centlere geldi. Tabii kurun da artmasıyla 5-6 dolar/cent seviyesini bulacak ama 5-6 dolar/cent nerede, 1 dolar/cent nerede? Artık bunun ekonomisinin olup olmadığı tartışması tamamen ortadan kalkmış durumda" - "Zorlu Grubu olarak otomobil dünyasına girmiş bulunuyoruz. Bu teknolojileri Türkiye'ye getirip, bunları önümüzdeki dönemde hayata geçirmemiz gerekiyor. Bunların aslında birer milli proje olması gerekiyor"

CDP İklim Konferansı

- Zorlu Holding Enerji Grubu Başkanı Ak: - "İki hafta önce Meksika'da 300 megavatlık bir güneş enerjisi ihalesi yapıldı, orada kilovatsaat başına 1,17 dolar/cent fiyat verildi" - "Türkiye'de iki yıl önce elektrik fiyatı kilovatsaat başına 8 dolar/cent idi, şimdi 4-5 dolar/centlere geldi. Tabii kurun da artmasıyla 5-6 dolar/cent seviyesini bulacak ama 5-6 dolar/cent nerede, 1 dolar/cent nerede? Artık bunun ekonomisinin olup olmadığı tartışması tamamen ortadan kalkmış durumda" - "Zorlu Grubu olarak otomobil dünyasına girmiş bulunuyoruz. Bu teknolojileri Türkiye'ye getirip, bunları önümüzdeki dönemde hayata geçirmemiz gerekiyor. Bunların aslında birer milli proje olması gerekiyor"

28 Kasım 2017 Salı 12:16
CDP İklim Konferansı

İSTANBUL (AA) - Zorlu Holding Enerji Grubu Başkanı Sinan Ak, iki hafta önce Meksika'da yapılan bir güneş enerjisi ihalesinde kilovatsaat başına 1,17 dolar/cent fiyat verildiğini belirterek, "Türkiye'de iki yıl önce elektrik fiyatı kilovatsaat başına 8 dolar/cent idi, şimdi 4-5 dolar/centlere geldi. Tabii kurun da artmasıyla 5-6 dolar/cent seviyesini bulacak ama 5-6 dolar/cent nerede, 1 dolar/cent nerede? O yüzden, artık bunun ekonomisinin olup olmadığı tartışması tamamen ortadan kalkmış durumda. Türkiye'nin de bu teknolojileri ilk önce kullanan ülkelerden birisi olması gerekiyor." dedi.

Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu tarafından, Garanti Bankası’nın ana sponsorluğu ve Deloitte Türkiye’nin derecelendirme ve rapor desteği ile yürütülen Türkiye İklim Değişikliği ve Su Programları’nın 2017 sonuçları CDP İklim Konferansı'nda açıklandı.

Ak, burada yaptığı konuşmada, iklim değişikliği sebebiyle Amerika'da milyarlarca dolar zarara sebep olan felaketler başta olmak üzere, Türkiye'de de bu tür olayların görüldüğünü ve görülmeye devam edeceğini söyledi.

"Bundan sonrasında ne yapabiliriz" sorusunun cevabına yönelmek gerektiğine dikkati çeken Ak, şirket olarak yenilenebilir enerjiye odaklandıklarını ve bunun doğru bir adım olduğunu gördüklerini kaydetti.

Ak, jeotermal, rüzgar ve güneş alanında yaptıkları yatırımların getirisini katbekat almaya gelecek yıldan itibaren başlayacaklarının belirterek, dünyada da olumsuz gelişmelerin yanı sıra bir umut ışığının yükseldiğini ve ciddi bir değişim yaşandığını aktardı.

- "Çin emisyon azaltmada yol gösterici"

Enerjideki küresel kurulu gücün 6 milyon megavata ulaştığını, bu kapasitenin de yüzde 10-15'ini yenilenebilir enerji kaynaklarının oluşturduğunu anımsatan Ak, şöyle konuştu:

"Bu yıl inanılmaz ölçüde güneş yatırımı oluştu. Aynı zamanda rüzgara da yatırım gerçekleşti, ama güneş çok daha ciddi yatırım çekti. Dünyada toplamda 180 bin megavat yeni kapasite devreye girdi. Bunun yarısı güneşten geldi, güneşin de yarısı Çin'de yapıldı. O yüzden burada Çin'e bakmak lazım. Karbon emisyonlarının azaltılması noktasında Çin yol gösterici olacak, Amerika değil. Bu yıl Çin'deki toplam panel üretim kapasitesi de 100 bin megavata ulaştı. Önümüzdeki birkaç yıl içerisinde 200 bin megavata çıkacağıyla ilgili görüşler var. Çin'de bugün itibarıyla (güneşteki) kurulu güç 100 bin megavatı geçti. Çin'in toplam kurulu gücü ise 1 milyon megavat seviyesinde. Herkesi şaşırtacak bir şekilde ve herkesten önce, aslında Çin, Paris İklim Anlaşması'ndaki sorumluluklarını 2020 civarında gerçekleştirecek"

Ak, Çin'in aynı zamanda pil teknolojilerine de ciddi anlamda yatırım yaptığını ve dünyada kurulu güç olarak geçen yıl pil kapasitesinin 30 bin megavatsaat seviyesinde bulunduğunu vurguladı. Bütün pillerin kullanılması durumunda yaklaşık 300 bin araç üretilebileceğini aktaran Ak, her yıl 100 milyon aracın satıldığını kaydetti.

- "Ekonomiklik tartışması ortadan kalktı"

Ak, 100 milyon araca karşı 300 bin aracın sadece pilli araçlardan oluşturulabildiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bu yıl veya önümüzdeki yıl ne olacak diye baktığımızda yine enteresan gelişmelerle karşı karşıyayız. Çin'in yapacağı yatırımlarla beraber pil kapasitesini 30 bin megavattan 300 bin megavatlara çıkarıyor. Yani, 10 kat artırıyor. Bununla ilgili kararları da aldılar. Bu da 2020'den itibaren piyasada elektrikli araçların da harekete geçeceği anlamına geliyor. Biz de Türkiye olarak Çin ile aynı durumdayız, doğal kaynağımız yok ama rüzgar, güneş, jeotermal kaynaklarımız var. Bunlara ağırlık verdiğimiz takdirde, biz de karbon emisyonlarımızı azaltmak ve üzerimize düşenleri yerine getirebilmek için fırsatlar yakalayabiliriz. 'Bu işler ekonomik mi değil mi?' diye çok konuşuluyor ama artık bunun ekonomisinin de olduğu kanıtlandı. İki hafta önce Meksika'da 300 megavatlık bir güneş enerjisi ihalesi yapıldı, orada kilovatsaat başına 1,17 dolar/cent fiyat verildi. Elektrik fiyatı artacak mı artmayacak mı diye tartışıyoruz. Türkiye'de iki yıl önce elektrik fiyatı kilovatsaat başına 8 dolar/cent idi, şimdi 4-5 dolar/centlere geldi. Tabii kurun da artmasıyla 5-6 dolar/cent seviyesini bulacak ama 5-6 dolar/cent nerede, 1 dolar/cent nerede? O yüzden, artık bunun ekonomisinin olup olmadığı tartışması tamamen ortadan kalkmış durumda. Türkiye'nin de bu teknolojileri ilk önce kullanan ülkelerden birisi olması gerekiyor."

Ak, Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) projeleri ve otomobil konusundaki gelişmelerin bu kapsamda önemli olduğunu vurgulayarak, "Biz de Zorlu Grubu olarak otomobil dünyasına girmiş bulunuyoruz. İnşallah orada da hızlı bir şekilde hayata geçiririz. Bu teknolojileri Türkiye'ye getirip, bunları önümüzdeki dönemde hayata geçirmemiz gerekiyor. Bunların aslında birer milli proje olması gerekiyor." değerlendirmesinde de bulundu.

Anahtar Kelimeler:
CDP İklim KonferansıGüneş EnerjisiIklim DeğişikliğiPil TeknolojileriYenilenebilir EnerjiZorlu Holding Enerji Grubu Başkanı Sinan Ak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Milli elektrikli lokomotifle 4 milyar dolarlık tasarruf hedefi
Milli elektrikli lokomotifle 4 milyar dolarlık tasarruf hedefi
Nuhoğlu İnşaat, 4 projesine kampanya düzenledi
Nuhoğlu İnşaat, 4 projesine kampanya düzenledi
OECD Türkiye için büyüme beklentisini yükseltti
OECD Türkiye için büyüme beklentisini yükseltti
VakıfBank Genel Müdürü Özcan:
VakıfBank Genel Müdürü Özcan:
CDP İklim Konferansı
CDP İklim Konferansı
Milli Yüksek Hızlı Tren seti için ihaleye çıkıldı
Milli Yüksek Hızlı Tren seti için ihaleye çıkıldı
Workup Girişimcilik Programı ilk mezunlarını verdi
Workup Girişimcilik Programı ilk mezunlarını verdi
'Cep'ten ayda 441 dakika konuşuldu
'Cep'ten ayda 441 dakika konuşuldu

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim