Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 12°
parçalı az bulutlu
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
104437
ALTIN
163.414
DOLAR
3.9300
STERLİN
5.2243
EURO
4.6717
Fenerbahçe'nin kupa serüveni başlıyor
Fenerbahçe'nin kupa serüveni başlıyor
Kayserispor ile Medipol Başakşehir berabere kaldı
Kayserispor ile Medipol Başakşehir berabere...
UEFA'dan Türkiye'ye ampute futbol övgüsü
UEFA'dan Türkiye'ye ampute futbol övgüsü
Manchester City Premier Lig rekoru kırdı
Manchester City Premier Lig rekoru...
Fenerbahçe'yi orta sahası sırtlıyor
Fenerbahçe'yi orta sahası sırtlıyor

CDP İklim Konferansı

- Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Edin: - "Dünya Ekonomik Forumu'nun 2017 Küresel Risk Raporu'na göre, iş dünyasını en çok etkileyecek ve en olası 3 riskin arasında aşırı hava olayları ve su krizi yer alıyor" - "Bizler iş dünyası olarak iklim değişikliği müzakerelerinin çok daha ilerisinde adım atmak zorundayız"

CDP İklim Konferansı

- Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Edin: - "Dünya Ekonomik Forumu'nun 2017 Küresel Risk Raporu'na göre, iş dünyasını en çok etkileyecek ve en olası 3 riskin arasında aşırı hava olayları ve su krizi yer alıyor" - "Bizler iş dünyası olarak iklim değişikliği müzakerelerinin çok daha ilerisinde adım atmak zorundayız"

28 Kasım 2017 Salı 11:17
CDP İklim Konferansı

İSTANBUL (AA) - Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Ebru Dildar Edin, "Dünya Ekonomik Forumu'nun 2017 Küresel Risk Raporu'na göre, iş dünyasını en çok etkileyecek ve en olası 3 riskin arasında aşırı hava olayları ve su krizi yer alıyor." dedi.

Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu tarafından, Garanti Bankası ana sponsorluğunda yürütülen, CDP İklim Değişikliği ve Su Programları'nın 2017 Türkiye sonuçları raporu Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde düzenlenen "Reimagining Disclosure: CDP İklim Konferansı" ile kamuoyu ile paylaşıldı.

Konferansın açılış konuşmasını yapan Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Ebru Dildar Edin, Sabancı Üniversitesi ile 2015 yılında CDP Su Programını hayata geçirmek için başlattıkları iş birliğinin kapsamını genişlettiklerini belirterek, Garanti Bankası'nın CDP İklim Değişikliği ve CDP Su Programı'nın ana sponsoru olacaklarını duyurdu.

Türk iş dünyasının iklim değişikliği ve su riskleri konusundaki farkındalığını artırmak ve bu risklerle mücadele için aksiyon almasını sağlamak amacıyla çalışmalara devam edeceklerini dile getiren Edin, şunları kaydetti:

"Dünya Ekonomik Forumu'nun 2017 Küresel Risk Raporu'na göre, iş dünyasını en çok etkileyecek ve en olası 3 riskin arasında aşırı hava olayları ve su krizi yer alıyor. Özel sektöre etkileri muazzam boyutta olan bu riskleri yönetebilmek için önce nerede durduğumuzu anlamamız gerekiyor. Dünya Ekonomik Forumu'nun Risk Raporu'nda da bahsi geçen iklim değişikliği kaynaklı felaket senaryoları uzak bir geleceğe ait değil.

Hepsini hali hazırda yaşamaya başladık bile. Maliyetinin 1,2 milyar lirayı bulduğu söylenen İstanbul'da 20 dakikalık dolu yağışının arkasından Antalya'da yaşanan hortumda neredeyse 40 kişi yaralandı, 2 bin dönüm arazimiz zarar gördü. Üstelik bulunduğumuz coğrafyada son 900 yılın en kötü kuraklıklarından birini yaşıyoruz."


- "2050'ye kadar 200 milyon kişi iklim değişikliği sebebiyle göç edecek"


Ebru Dildar Edin, son yapılan analizlerin mevcut uyum çalışmaları ve ulusal katkı beyanları ile 2 derece hedefini tutturamayacağını, sıcaklık artışının 3-4 derece arasında yaşanacağını gösterdiğine işaret ederek, bunun gerçekleşmesine izin verilmesi durumunda 2003 yılında Avrupa'da yaklaşık 70 bin kişinin ölümüne sebep olan sıcak hava dalgasının, bu yüzyılın sonuna doğru normal bir yaz sıcaklığı haline geleceğini anlattı.

2050'ye kadar 200 milyon kişinin iklim değişikliği sebebiyle göç edeceğini dile getiren Edin, en yoğun göç alan ülkelerden birinin de Türkiye olacağını söyledi.

Edin, Türkiye'nin aynı zamanda iklim değişikliği sebebiyle üretimin en çok düşeceği ülkelerden biri de olacağına dikkati çekerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu nedenle daha da kıtlaşan kaynaklar, göçle birlikte artan nüfusa ne yazık ki yetmeyecek. Bizler iş dünyası olarak iklim değişikliği müzakerelerinin çok daha ilerisinde adım atmak zorundayız. Özellikle son 2 yıldır, küresel çapta şirketlerin bu sorumluluğu üstlenmeye başladığını görüyoruz. Bunu yalnızca şirketlerimizi ve ekonomiyi değil, ülkemizi ve dünyamızı karanlık bir gelecekten kurtarmak için de yapmak zorundayız."

Anahtar Kelimeler:
Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Ebru Dildar EdinSabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Cep'ten ayda 441 dakika konuşuldu
'Cep'ten ayda 441 dakika konuşuldu
Borsa güne yatay başladı
Borsa güne yatay başladı
Türkiye, Yüksek Hızlı Trenleri kendi üretecek
Türkiye, Yüksek Hızlı Trenleri kendi üretecek
ABD'de 'Black Friday' online satışları rekor kırdı
ABD'de 'Black Friday' online satışları rekor kırdı
Borsa günü yükselişle tamamladı
Borsa günü yükselişle tamamladı
'Hazır giyimde Türkiye'nin alternatifi yok'
'Hazır giyimde Türkiye'nin alternatifi yok'
Bankacılık sektörü büyümeye devam ediyor
Bankacılık sektörü büyümeye devam ediyor
Meyve ve sebzede 'havadan' 5 bin ton ihracat
Meyve ve sebzede 'havadan' 5 bin ton ihracat

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim