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Çelik üretiminde rekor beklentisi

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği Başkanı Fuat Tosyalı, "Çelik üretiminde bu yıl sonunda 36 milyon tonu aşarak rekor bekliyoruz." dedi.

Çelik üretiminde rekor beklentisi

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği Başkanı Fuat Tosyalı, "Çelik üretiminde bu yıl sonunda 36 milyon tonu aşarak rekor bekliyoruz." dedi.

29 Kasım 2017 Çarşamba 11:42
Çelik üretiminde rekor beklentisi

ANKARA (AA) - Türkiye Çelik Üreticileri Derneği Başkanı Fuat Tosyalı, hurdadan üretim gerçekleştiren tesisler için önemli bir ürün olan elektrot fiyatlarındaki hızlı yükselişin sektör açısından önemli bir sorun teşkil ettiğini söyledi.

Tosyalı, "Elektrotu yerli imkanlarla üretim konusunda ortaklık arayışları sürüyor. Türkiye'nin elektrot ihtiyacını karşılayabilmek konusunda yoğun görüşmeler var." diye konuştu.

Elektrot konusunda asıl sorunun ham maddeye erişim olduğuna işaret eden Tosyalı, "Bu bir kok türü. Yatırım konusunda bir sorun yok ancak ham maddeyi garantiye almamız gerekiyor. Bu, dünyada belli firmalar tarafından üretiliyor." ifadesini kullandı.

Tosyalı, söz konusu ürünün elektrikli otomobillerin yaygınlaşması sonucu kullanım alanının arttığını, bunun da arz sıkıntısını beraberinde getirdiğini bildirdi. Elektrotun yanı sıra çelik üretiminde kullanılan refrakter fiyatlarının da ciddi şekilde arttığına dikkati çeken Tosyalı, maliyet artışının ton başına 40-50 dolara ulaştığını anlattı.

"Bu maliyet satış fiyatlarına tam yansıtılmış değil. Sektör bunu kendi içinde absorbe etmeye çalışıyor. Çok önceden yapmış olduğumuz anlaşmalar bile iptal edildi. Elektrot ve refrakter temin eden firmalar bizden fark istediler. Biz de bunları karşılamak zorunda kaldık. Aksi takdirde üretimin durması riskiyle karşı karşıya kalacaktık."

Tosyalı, müteahhitlerin inşaat çeliği fiyatlarındaki artışlara yönelik tepkisine de değinerek, inşaat işinde çeliğin payının yüzde 2-3'ü geçmediğini vurguladı. Tosyalı, "Sanıyorum onların sıkıntıları hükümetten fiyat farkı talep etmek. Onu bahane ederek inşaat çeliğinin fiyatını gündeme getiriyorlar." dedi.

"2018 daha hareketli geçecek"

Tosyalı, çelik sektörünün üretim performansına ilişkin de, "Bu yıl sonunda 36 milyon tonu aşarak rekor bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Çin ekonomisindeki hareketliliğin yanı sıra yurt içindeki altyapı yatırımlarının yoğunluğunun üretim artışında rol oynadığına dikkati çeken Tosyalı, "Devlet, hala ülkemizdeki en büyük işveren konumunda. Çok ciddi altyapı yatırımları var. Bunların çelik ihtiyacını karşılamak yine bize düşüyor." dedi.

Tosyalı, istihdam, büyüme ve ihracata katkı için yatırımlara 2018'de de devam edeceklerini vurgulayarak, "Bütün bunları üst üste koyduğumuzda 2018 yılını bu yıla göre daha hareketli geçireceğimize inanıyoruz." diye konuştu.

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Ekonomi
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