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CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdoğdu: Büyüme vatandaşın ne aşına ne de işine yansımadı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdoğdu, "2017'de yüzde 7,4 olduğu iddia edilen büyüme vatandaşın ne aşına ne de işine yansımadı. Çift haneli enflasyon, çift haneli işsizlik aynen sürüyor." dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdoğdu: Büyüme vatandaşın ne aşına ne de işine yansımadı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdoğdu, "2017'de yüzde 7,4 olduğu iddia edilen büyüme vatandaşın ne aşına ne de işine yansımadı. Çift haneli enflasyon, çift haneli işsizlik aynen sürüyor." dedi.

29 Mart 2018 Perşembe 14:29
CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdoğdu: Büyüme vatandaşın ne aşına ne de işine yansımadı

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, "2017'de yüzde 7,4 olduğu iddia edilen büyüme vatandaşın ne aşına ne de işine yansımadı. Çift haneli enflasyon, çift haneli işsizlik aynen sürüyor." görüşünü savundu.

Erdoğdu, yazılı açıklamasında, TÜİK tarafından bugün açıklanan büyüme verilerine göre, 2016'da 862,7 milyar dolar olan milli gelirin 2017'de 851 milyar dolara indiğini belirtti.

Geçen yıl Türkiye ekonomisinin 11,7 milyar dolar küçüldüğüne ve dolar cinsinden ekonomideki küçülmenin oranının da yüzde 1,35 olduğuna değinen Erdoğdu, şu ifadeleri kullandı:

"2017'de yüzde 7,4 olduğu iddia edilen büyüme vatandaşın ne aşına ne de işine yansımadı. Çift haneli enflasyon, çift haneli işsizlik aynen sürüyor. İşsiz sayısı 2016'da 3 milyon 330 bin kişiyken, 2017'de 3 milyon 454 bin oldu. İddia edilen yüzde 7,4 büyüme, oransal olarak işsizliği bir milim oynatmadı. Türkiye ekonomisi büyürken yarattığı değer, Türkiye'deki istihdamı artırıp işsizliği düşürmek yerine, borçlanılan ve ithalat yapılan ülkelerdeki istihdamı artırarak oralardaki işsizliği düşürüyor."

Muhabir: Barış Gündoğan

Anahtar Kelimeler:
Aykut ErdoğduChpPolitika
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