Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 16°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
104539
ALTIN
163.466
DOLAR
3.9376
STERLİN
5.2643
EURO
4.6999
'Trabzonspor maçıyla yeni bir seri yakalayacağız'
'Trabzonspor maçıyla yeni bir seri...
Cavaliers seriyi 7 maça çıkardı
Cavaliers seriyi 7 maça çıkardı
Fenerbahçe, Antalya deplasmanında
Fenerbahçe, Antalya deplasmanında
Potada milliler 2'de 2 peşinde
Potada milliler 2'de 2 peşinde
Fenerbahçe ile Antalyaspor 43. randevuda
Fenerbahçe ile Antalyaspor 43. randevuda

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdoğdu'dan AK Parti'ye eleştiri

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdoğdu, "Milli servetimiz üzerine inşa edilen büyümeden, pay alma hakkı, bu büyümeyi yaratan çalışanlarla birlikte emeklilerindir. Ama AKP iktidarı ne emeklilerimize ne çalışanlarımıza pay veriyor." dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdoğdu'dan AK Parti'ye eleştiri

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdoğdu, "Milli servetimiz üzerine inşa edilen büyümeden, pay alma hakkı, bu büyümeyi yaratan çalışanlarla birlikte emeklilerindir. Ama AKP iktidarı ne emeklilerimize ne çalışanlarımıza pay veriyor." dedi.

25 Kasım 2017 Cumartesi 11:37
CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdoğdu'dan AK Parti'ye eleştiri

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, "Milli servetimiz, emeklilerimizin geçmiş emeklerinin birikimidir. O yüzden, milli servetimiz üzerine inşa edilen büyümeden, pay alma hakkı, bu büyümeyi yaratan çalışanlarla birlikte emeklilerindir. Ama AKP iktidarı ne emeklilerimize ne çalışanlarımıza pay vermiyor." iddiasında bulundu.

Erdoğdu, yazılı açıklamasında, emeklilerin maaş artışlarında büyümeden almaları gereken payın yüzde 100 olması gerekirken, hükümetin yüzde 30 verdiğini öne sürdü. Bu hesaplama yönteminden dolayı her bir işçi emeklisinin 17 bin 900 lira, Bağkur emeklisinin de 12 bin 500 lira devletten alacaklı olduğunu savunan Erdoğdu, 2008'e kadar emeklilerin maaş zamları belirlenirken, enflasyon ve büyüme oranlarının birlikte dikkate alındığını, böylece emeklilerin gelirlerinin bir yandan artan enflasyon karşısında erimesinin engellendiğini aktardı.

Milli servetin birikmiş emekten başka bir şey olmadığını belirten Erdoğdu, şunları kaydetti:

"Milli servetimiz, emeklilerimizin geçmiş emeklerinin birikimidir. O yüzden, milli servetimiz üzerine inşa edilen büyümeden, pay alma hakkı, bu büyümeyi yaratan çalışanlarla birlikte emeklilerindir. Ama AKP iktidarı ne emeklilerimize ne çalışanlarımıza pay vermiyor. Büyümeden kaynaklanan gelir artışı büyük yerli ve yabancı sermaye sahiplerine kar veya faiz olarak aktarılıyor. Enflasyon oranlarını dikkate alarak yaptığımız hesaplamalara göre hükümet, Anayasa Mahkemesinin kararına uymayarak son 7 yıldır işçi emeklilerinin 117 milyarını, Bağkur emeklilerinin de 31 milyarını gasp etmiştir."

Muhabir: Barış Gündoğan

Anahtar Kelimeler:
Ak PartiAykut ErdoğduChpEkonomiEleştiriEmekliPolitika
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Subaru Ascent, Los Angeles Otomobil Fuarı'nda tanıtılıyor
Subaru Ascent, Los Angeles Otomobil Fuarı'nda tanıtılıyor
Sabancı Center, kadına şi̇ddete karşı turuncu olacak
Sabancı Center, kadına şi̇ddete karşı turuncu olacak
Kapasite kullanımı kasımda 10 yılın zirvesine çıktı
Kapasite kullanımı kasımda 10 yılın zirvesine çıktı
Kilis'in 'cennet çamuru' tescil yolunda
Kilis'in 'cennet çamuru' tescil yolunda
Mobilyada Çin ve ABD'ye ihracat hedefi 2 milyar dolar
Mobilyada Çin ve ABD'ye ihracat hedefi 2 milyar dolar
Kış lastiği uygulamasında geri sayım
Kış lastiği uygulamasında geri sayım
'Tescilli coğrafi işaret sayısı 222'ye ulaştı'
'Tescilli coğrafi işaret sayısı 222'ye ulaştı'
CarrefourSA’larda
CarrefourSA’larda "Fırsat Cuması"nda yüzde 50'ye varan indirim

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim