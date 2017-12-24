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Cibuti'deki "Türkiye Özel Ekonomik Bölgesi" için çalışmalar hızlandı

Cibuti Ekonomi ve Maliye Bakanı Dawaleh, "1,5 sene içinde Türkiye Özel Ekonomik Bölgesi'nin Afrika'daki Türk yatırımları için hazır olacağını düşünüyorum." dedi.

Cibuti'deki "Türkiye Özel Ekonomik Bölgesi" için çalışmalar hızlandı

Cibuti Ekonomi ve Maliye Bakanı Dawaleh, "1,5 sene içinde Türkiye Özel Ekonomik Bölgesi'nin Afrika'daki Türk yatırımları için hazır olacağını düşünüyorum." dedi.

24 Aralık 2017 Pazar 12:03
Cibuti'deki

ANKARA - DİLARA ZENGİN - Türkiye ile Cibuti arasında son dönemde gelişen ilişkiler, bu ülkede kurulacak "Türkiye Özel Ekonomik Bölgesi"ne yönelik hazırlıkları hızlandırdı.

Cibuti Cumhurbaşkanı İsmail Ömer Guelleh'in geçen hafta Türkiye'ye yaptığı resmi ziyarette, iki ülke arasındaki ekonomik iş birlikleri gündeme geldi.

Bu kapsamda, Cibuti heyetinin Türk iş dünyası temsilcileriyle yaptığı görüşmelerde öne çıkan konu, bu ülkede kurulması planlanan Türkiye Özel Ekonomik Bölgesi oldu.

Cibuti Ekonomi ve Maliye Bakanı İlyas Moussa Dawaleh, AA muhabirine, Guelleh'in Türkiye'ye ziyaretini ve Türkiye Özel Ekonomik Bölgesi'ne ilişkin çalışmaları değerlendirdi.

İş adamlarıyla bir araya geldikleri toplantıların yeni fırsatlar ve işler yaratmada yardımcı olduğunu belirten Dawaleh, "İş çevreleriyle Cibuti'deki Türkiye Özel Ekonomik Bölgesi'ni konuştuk. İki ülkenin liderleri bölgenin geliştirilmesi için ilk aşamada anlaştı." dedi.

Dawaleh, bölgenin fizibilite çalışmalarının tamamlandığını ve çok yakında inşaatının başlayacağını anlatarak, "1,5 sene içinde bölgenin Afrika'daki Türk yatırımları için hazır olacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Bölgenin iki ülke arasındaki ilişkileri daha da güçlendirmesinin yanı sıra Türkiye'nin ekonomik kalkınmada Afrika için stratejik pozisyonuna da katkı yapacağını ifade eden Dawaleh, Türkiye ve Afrika arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinde Türk iş çevresinin çabalarını desteklemekten gurur duyduklarını söyledi.

Dawaleh, Türkiye ve Cibuti arasındaki mevcut ticaret hacmini yetersiz bulduklarını, gelecek yıllarda bunu artırmak istediklerini belirtti.

"Kuralları bizim koyduğumuz bir bölge olacak"

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Cibuti İş Konseyi Başkanı Fatih Volkan Kazova da Cibuti'nin 2005'ten bu yana Afrika açılımında kendileri için önemli bir merkez olduğunu dile getirdi.

Cibuti'nin Osmanlı'nın Afrika'daki ilk ticari merkezlerinden biri olduğunu hatırlatan Kazova, Afrika'ya yeniden bu ülke üzerinden giriş yaptıklarını kaydetti.

Kazova, geçtiğimiz günlerde Cibuti heyetiyle gerçekleştirdikleri toplantının amacının yeni yatırımcılar çekmek olduğuna işaret ederek, "Burada amaç Cibuti'yi Doğu Afrika'da bir ortak olarak görmek. Bu durum, iki ülkenin liderlerinin yaptığı görüşmeler sonucunda kesinleşti. Biz Doğu Afrika'ya girişimizi Cibuti üzerinden gerçekleştireceğiz." dedi.

Cibuti'nin küçük ve güvenli bir ülke olduğuna dikkati çeken Kazova, ülkenin Türkiye ile olan iyi ilişkileriyle yatırımcılar için güvenli bir merkez olduğunu anlattı.

Kazova, Cibuti'nin Türk iş adamları için enerji, lojistik üretim ve hafif sanayide iş birliği yapacakları bir ülke olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Cibuti ile iş birliğini artırma yolunda Türkiye Özel Ekonomik Bölgesi çok önemli. Burası Türkiye'nin bir büyükelçiliği gibi sınırlarını bizim çizdiğimiz, içindeki kuralları bizim koyduğumuz bir bölge olacak. Bunu Cibuti Ticaret Odası ve Ekonomi Bakanlığı ile görüşerek yapacağız. Bölgeyi beraber işleteceğiz ama bu Türkiye'nin koyacağı kurallarla olacak. Bu da yatırımcıya bir güven veriyor."

Afrika'daki en büyük sorunun sürdürülebilirlik ve güvenlik olduğuna dikkati çeken Kazova, söz konusu serbest bölgenin bu sorunları en aza indireceğini kaydetti.

Kazova, bu bölgede bankacılık sisteminin de olacağını, sağlanacak vergi avantajlarıyla iş adamlarının kolaylıkla mallarını satabileceğini bildirdi.

Bölgenin, "Türkiye'nin Afrika'ya açılan bir kapısı" olacağını anlatan Kazova, "Bu kapıyı açabilirsek, daha çok kapıyı açabiliriz. 'Afrika ile ihracatı 50 milyon dolara çıkartalım' diyoruz. Bölge, bunu test edip gördüğümüz bir yer olacaktır. O yüzden bizim için büyük bir önemi var." diye konuştu.

Kazova, iki ülkenin liderlerinin yaptığı görüşmede Türkiye Özel Ekonomik Bölgesi'ne ilişkin onayın çıktığını ve çalışmaların Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği önderliğinde yürütüleceğini dile getirerek, "Haziran 2018 gibi çok kısa sürede bölgenin inşaatına başlanması söz konusu." ifadesini kullandı.

Bölge için Türk şirketlerinden başvuruların gelmeye başladığını belirten Kazova, 2018'in ilk aylarında ülkeye bir ziyaretin öngörüldüğünü kaydetti.

Anahtar Kelimeler:
CibutiDış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)EkonomiTürkiyeTürkiye-Cibuti İş Konseyi
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