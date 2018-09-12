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Çilek ekiminde rota Seydişehir Suğla Gölü'ne çevrildi.

Toros dağlarının eteğinde, kar suları ve Beyşehir Gölü'nden gelen tatlı su ile tarım yapılan Suğla Ovası tadı ve aromasıyla farklı sertifikalı çilek üretimine hazırlanıyor. Seydişehirli çiftçiler çilek ekimi öncesi İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından eğitime alındı.

Çilek ekiminde rota Seydişehir Suğla Gölü'ne çevrildi.

Toros dağlarının eteğinde, kar suları ve Beyşehir Gölü'nden gelen tatlı su ile tarım yapılan Suğla Ovası tadı ve aromasıyla farklı sertifikalı çilek üretimine hazırlanıyor. Seydişehirli çiftçiler çilek ekimi öncesi İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından eğitime alındı.

12 Eylül 2018 Çarşamba 14:35
Çilek ekiminde rota Seydişehir Suğla Gölü'ne çevrildi.

Çilek ekiminde rota Seydişehir Suğla Gölü'ne çevrildi.

Türkiye'nin en verimli sulu tarım arazisi olarak bilinen Konya'ya bağlı Seydişehir Suğla Ovası önümüzdeki yıl çilek ekim alanı olarak ilan edildi.


Türkiye'nin en verimli sulu tarım merkezlerinden Suğla Ovası'nda bu yıl ilk kez çilek ekimi yapılacak. Konya Seydişehir İlçe Tarım Müdürlüğü, çilek ekimi öncesi, Suğla'da çiftçilik yapan vatandaşları düzenlediği seminerlerle eğitime almaya başladı. 

SERTİFİKALI DOĞAL SUĞLA ÇİLEĞİ 

Sertifikalı çilek ekmeye hazırlanan vatandaşlar, ilçe tarım müdürlüğünün tohum ve eğitim desteği ile yerli ve yabancı piyasalar için kolları sıvadı. İlk kez geniş alanlara ticari olarak çilek ekmeye hazırlanan vatandaşlar şunları söyledi: "Son yıllarda önce eğitim sonra ekim yapıyoruz. Üretim kalitemiz ve ürün miktarı artıyor. Sertifikalı Suğla çileği tadı ve aromasıyla diğer çilek türlerinden daha farklı olacak." 

EĞİTİM DESTEĞİ TEŞVİK DESTEĞİNDEN DAHA ÖNEMLİ

Devletin eğitim, tohum ve akaryakıt desteği gelirimizi artırıyor. Bu tür faaliyetlerin diğer ürün dallarında da olmasını istiyoruz. Eğitim desteği bize maddi teşvikten çok daha faydalı. Seydişehir'deki seminerde Ziraat Mühendisi İbrahim Bilici'nin verdiği bilgiler doğrultusunda önümüzdeki yıl ilk kez Suğla'da yetiştirdiğimiz hormonsuz, doğal çilekler Türkiye'nin dört bir yanına hatta yurt dışına gidecek. Yıllardır patates ve pancar dışında katma değeri yüksek ürün arayışı içindeydik. Şimdi Suğla Çileği ile emeğimizin karşılığını alacağız" 

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