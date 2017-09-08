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Çin, Rus petrol devine ortak oluyor

Çin'in China Energy Company Limited Şirketi, Rus Rosneft'in yüzde 14,16'lık hissesini 9,1 milyar dolara satın alıyor.

Çin, Rus petrol devine ortak oluyor

Çin'in China Energy Company Limited Şirketi, Rus Rosneft'in yüzde 14,16'lık hissesini 9,1 milyar dolara satın alıyor.

08 Eylül 2017 Cuma 18:31
Çin, Rus petrol devine ortak oluyor

MOSKOVA (AA) - İngiltere-İsviçre ortaklığındaki Glencore ve Katar devlet fonundan oluşan konsorsiyumun, Rus petrol şirketi Rosneft'teki yüzde 14,16'lık hissesini, 9,1 milyar dolara Çin'in China Energy Company (CEFC) Limited Şirketi'ne satacağı bildirildi.

Glencore'dan yapılan açıklamada, Katar devlet fonuyla oluşturulan konsorsiyuma ait Rosneft hisselerinin yüzde 14,16'lık kısmının, Çinli CEFC'e satılması kararı alındığı belirtildi.

Açıklamada, hisse satışının 9,1 milyar dolara gerçekleşeceği, satışın ilgili tüm kurumların onayından sonra resmiyet kazanacağı kaydedildi.

Rosneft'in devlete ait olan yüzde 19,5'lik hissesi ise 2016 Aralık'ta 10,5 milyar avroya, Glencore ve Katar devlet fonundan oluşan konsorsiyuma satılmıştı.

Satış işleminin gerçekleşmesi halinde, Glencore'un Rosneft'teki hisse oranı yüzde 0,5'e, Katar devlet fonunun ise yüzde 4,7'ye düşecek.

Analistler, satış kararını, ABD tarafından yürürlüğe konulan Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar nedeniyle, Glencore gibi Batılı şirketlerin Rus şirketlerle iş birliğinden kaçınmaya başlamasına işaret ettiğini belirtiyorlar.

Satış haberlerinin ardından Rosneft hisseleri ise Moskova Borsası'nda yüzde 3,17 değer kazandı.

Muhabir: Emre Gürkan Abay

Anahtar Kelimeler:
CEFCÇinEkonomiEnerjiPetrolRosneft
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