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Çinli devle yeni yatırımlar için imzalar atılıyor

- ZTE Cooperatief U.A'nın, hissedarı olduğu Netaş Telekomünikasyon AŞ'ye yapacağı yeni yatırımlara ilişkin 29 Kasım'da imza töreni gerçekleştirilecek - Netaş Üst Yöneticisi Altay: - "İmzalayacağımız yeni anlaşmalarla Netaş'a yepyeni iş kolları ve büyüme alanları kazandıracağız" - "ZTE ile ortak Ar-Ge konusunda önemli bir adım atacak ve yerli teknoloji üretimi kapasitemizi artıracağız"

Çinli devle yeni yatırımlar için imzalar atılıyor

- ZTE Cooperatief U.A'nın, hissedarı olduğu Netaş Telekomünikasyon AŞ'ye yapacağı yeni yatırımlara ilişkin 29 Kasım'da imza töreni gerçekleştirilecek - Netaş Üst Yöneticisi Altay: - "İmzalayacağımız yeni anlaşmalarla Netaş'a yepyeni iş kolları ve büyüme alanları kazandıracağız" - "ZTE ile ortak Ar-Ge konusunda önemli bir adım atacak ve yerli teknoloji üretimi kapasitemizi artıracağız"

27 Kasım 2017 Pazartesi 12:33
Çinli devle yeni yatırımlar için imzalar atılıyor

ANKARA (AA) - ARİFE YILDIZ ÜNAL - Çin’in telekomünikasyon şirketi ZTE Cooperatief U.A'nın, hissedarı olduğu Netaş Telekomünikasyon AŞ'ye yapacağı yeni yatırımlara ilişkin imza töreni 29 Kasım'da gerçekleştirilecek.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Çinli teknoloji devi ZTE'nin, Netaş'ta yapacağı yeni yatırımlara ilişkin imzalar, 29 Kasım'da Ankara'da Başbakan Binali Yıldırım'ın da katılması beklenen törende atılacak.

Bu yıl 50. yaşını kutlayan Netaş'ın, One Equity Partners'ın yönettiği bir portföy şirketi olan OEP Turkey Tech BV portföyünde bulunan yüzde 48,04 hissesini 101,3 milyon dolara satın alan Çinli firmanın, imza töreniyle Netaş’a yapacağı yeni yatırımlar resmileşecek.

- "Yatırımlar Netaş'ı küresel oyuncu haline getirecek"

Netaş Üst Yöneticisi (CEO) Müjdat Altay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni ortaklık yapısının, Netaş'ın küresel büyümesini desteklediğini ifade etti.

Söz konusu işlemin son yıllarda Türkiye'ye teknoloji geliştirme amaçlı yapılan en büyük yatırımlardan biri olma özelliği taşıdığını vurgulayan Altay, bilişim alanında dünyanın patent liderlerinden biri olan ZTE'nin, Türk mühendislerine, Türkiye'nin teknoloji geliştirme yeteneğine ve Netaş'ın 2009'dan bu yana şirket değerini 9 kat artıran yüksek performansına yatırım yaptığını anlattı.

"Ülkemize böylesine önemli bir değer katmış olmanın gururunu yaşıyoruz." diyen Altay, 29 Kasım'da imzalanacak yeni anlaşmalarla Netaş'a yepyeni iş kolları ve büyüme alanları kazandıracaklarını söyledi.

Altay, ZTE ile ortak Ar-Ge konusunda önemli bir adım atacaklarına dikkati çekerek, "Yerli teknoloji üretimi kapasitemizi artıracağız. İmzalayacağımız anlaşmalar ülkemize ciddi yeni yatırımları getirirken yeni istihdam da yaratacak. Yatırımlar, Netaş'ı küresel oyuncu haline getirecek." diye konuştu.

Yatırımlara ilişkin imza töreninin de yapılacağı Netaş’ın Ankara'da düzenleyeceği 50. Yıl Ankara Zirvesi'ne, Başbakan Binali Yıldırım'ın yanı sıra ZTE Corporation Yönetim Kurulu Başkanı Yin Yimin, Kıdemli Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Stratejiden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Jane Chen ve Küresel Satıştan Sorumlu Başkan Zhang Zhenhui'nin katılması bekleniyor.

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NetaşNetaş'ın ZTE'ye Hisse DevriZTE
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