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Çitlembik, çiftçinin alternatif geçim kaynağı oldu

Demirci'de yaygın olarak bulanan, ilaç ve kozmetik sanayisinde kullanılan çitlembik ağacı meyvesinin çiftçiler için alternatif geçim kaynağı olduğu bildirildi.

Çitlembik, çiftçinin alternatif geçim kaynağı oldu

Demirci'de yaygın olarak bulanan, ilaç ve kozmetik sanayisinde kullanılan çitlembik ağacı meyvesinin çiftçiler için alternatif geçim kaynağı olduğu bildirildi.

07 Eylül 2017 Perşembe 14:18
Çitlembik, çiftçinin alternatif geçim kaynağı oldu

MANİSA (AA) - Manisa'nın Demirci ilçesinde yaygın olarak bulanan, ilaç ve kozmetik sanayisinde kullanılan çitlembik ağacı meyvesinin çiftçiler için alternatif geçim kaynağı olduğu bildirildi.

Demirci Ziraat Odası Başkanı Mehmet Karakaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçeye bağlı Kulalar, Çataloluk, Ulacık ve Tekeler mahallesinde çiftçilerin çitlembik ağacından topladıkları meyveleri satarak ek kazanç elde ettiğini söyledi.

Demirci'nin verimli topraklarında sanayide de kullanılan birçok meyvenin yetiştiğine işaret eden Karakaya, "Demirci karışık meyve potansiyelinin olduğu bir yöredir. Temiz havası ve doğasıyla ürünlerimiz kaliteli olarak üretilmektedir. Çitlembik, Antep fıstığının anacıdır. Çitlembik Kulalar, Çataloluk, Ulacık, Tekeler ve birçok mahallemizde yetişmektedir. Çitlembik fidanının gelişmesini sağladık. Çitlembik ürünü artık ilçemiz mahallelerinde vatandaşların alternatif geçim kaynağı oldu." dedi.

"Çitlembik, ilaç, kozmetik sanayinin yanı sıra yağı ve kahvesi de yapılıyor"

Vatandaşların eylül ayından ekim ayının ortalarına kadar bu ürünü topladığını belirten Karakaya, "Vatandaşlarımız bu ürünü toplayarak kurutup kilosu 5 ila 7 lira arasında değişen fiyat ile satıyorlar. Çitlembik, ilaç, kozmetik sanayinin yanı sıra yağı ve kahvesi de yapılıyor. Odamızın hedefi yöremizde yoğun olarak bulunan çitlembik ağacına Antep fıstığı aşılayarak çiftçimizin daha çok gelir elde etmesini sağlamaktır. Demirci Ziraat Odası ile Demirci İlçe Tarım Müdürlüğümüzdeki mühendislerimiz bu noktada çalışmalarını sürdürüyor." ifadelerini kullandı.

Kulalar Mahallesi'nde çiftçilik yapan Ramazan Üstüntaş, tarlasında bulunan çitlembikleri topladıktan sonra 3-4 gün güneş altında kuruttuklarını belirterek, "Her sabah eşim ile birlikte arazilerimizin kenarlarında yetişen bu meyveyi topluyoruz. Toplaması elbette zahmetli ama ailemiz bütçesine büyük katkı sunuyor. Çitlembik meyvesi eylül ayında hasadına başlayarak Ekim ayı ortalarına kadar topluyoruz. Topladıktan sonra yıkıyoruz, kuruttuktan sonra çuvala koyarak toptancıya satıyoruz." diye konuştu.

Muhabir: Nurullah Kalay

Anahtar Kelimeler:
çitlembikDemirciManisaTürkiye
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