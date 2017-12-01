CK Boğaziçi Elektrik'e 4 kalite belgesi birden

ANKARA (AA) - CK Boğaziçi Elektrik'in ISO 9001,10002, 27001 ve 15838 kalite belgelerini alarak, Türkiye'nin bu 4 belgeye de sahip ilk perakende elektrik şirketi olduğu bildirildi.
Şirket tarafından yapılan yazılı açıklamada, hizmet kalitesini daha da artırmak amacıyla kurumun tüm iş birimlerinin yoğun şekilde çalıştığı belirtildi.
Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen CK Boğaziçi Elektrik Genel Müdürü Halit Bakal, söz konusu belgelerin 7 Kasım'da alındığını belirtti.
Bakal, şunları kaydetti:
"Şirket olarak müşterilerimize en iyi ve en kaliteli hizmeti sunmak istiyoruz. Müşterilerimize her aşamada güzel bir deneyim yaşatabilmek adına süreçlerimizi ve sistemlerimizi geliştirmeye devam ediyoruz. Kalite anlamında aldığımız bu 4 belge, dört dörtlük hizmet anlayışımızın bir sonucudur."