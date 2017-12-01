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CK Boğaziçi Elektrik'e 4 kalite belgesi birden

ANKARA (AA) - CK Boğaziçi Elektrik'in ISO 9001,10002, 27001 ve 15838 kalite belgelerini alarak, Türkiye'nin bu 4 belgeye de sahip ilk perakende elektrik şirketi olduğu bildirildi.Şirket tarafından yapılan yazılı açıklamada, hizmet kalitesini...

CK Boğaziçi Elektrik'e 4 kalite belgesi birden

ANKARA (AA) - CK Boğaziçi Elektrik'in ISO 9001,10002, 27001 ve 15838 kalite belgelerini alarak, Türkiye'nin bu 4 belgeye de sahip ilk perakende elektrik şirketi olduğu bildirildi.Şirket tarafından yapılan yazılı açıklamada, hizmet kalitesini...

01 Aralık 2017 Cuma 12:42
CK Boğaziçi Elektrik'e 4 kalite belgesi birden

ANKARA (AA) - CK Boğaziçi Elektrik'in ISO 9001,10002, 27001 ve 15838 kalite belgelerini alarak, Türkiye'nin bu 4 belgeye de sahip ilk perakende elektrik şirketi olduğu bildirildi.

Şirket tarafından yapılan yazılı açıklamada, hizmet kalitesini daha da artırmak amacıyla kurumun tüm iş birimlerinin yoğun şekilde çalıştığı belirtildi.

CK Boğaziçi Elektrik müşterilerinin her kanaldan ve noktadan aynı kalitede hizmet alması için standartların yükseltildiği vurgulanarak, "Elektrik perakende sektöründe ISO 9001, 10002, 27001 ve 15838 kalite belgelerine sahip CK Boğaziçi Elektrik, söz konusu 4 belgeyi de alan Türkiye'deki ilk perakende elektrik şirketi unvanına sahip oldu." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen CK Boğaziçi Elektrik Genel Müdürü Halit Bakal, söz konusu belgelerin 7 Kasım'da alındığını belirtti.

Bakal, şunları kaydetti:

"Şirket olarak müşterilerimize en iyi ve en kaliteli hizmeti sunmak istiyoruz. Müşterilerimize her aşamada güzel bir deneyim yaşatabilmek adına süreçlerimizi ve sistemlerimizi geliştirmeye devam ediyoruz. Kalite anlamında aldığımız bu 4 belge, dört dörtlük hizmet anlayışımızın bir sonucudur."

Anahtar Kelimeler:
CK Boğaziçi ElektrikISO 9001
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