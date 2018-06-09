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Çocuklara En Güzel Hediyeler Migros'ta!

Eğitim-öğretim döneminin bitmesiyle birlikte tatile çıkan çocuklara en güzel karne hediyelerini hazırlayan Migros, yüzde 50'ye varan indirimlerle çocuklar kadar ailelerini de mutlu ediyor.

Çocuklara En Güzel Hediyeler Migros'ta!

Eğitim-öğretim döneminin bitmesiyle birlikte tatile çıkan çocuklara en güzel karne hediyelerini hazırlayan Migros, yüzde 50'ye varan indirimlerle çocuklar kadar ailelerini de mutlu ediyor.

09 Haziran 2018 Cumartesi 10:05
Çocuklara En Güzel Hediyeler Migros'ta!

Çocuklara En Güzel Hediyeler Migros'ta!


Yıl boyunca tatil hayalleri kuran çocuklar sonunda karnelerine kavuştu. Çocuklarınıza çalışmalarının karşılığını vereceğiniz ve en sevdikleri oyuncaklarla mutlu edeceğiniz hediyeler 7-20 Haziran tarihleri arasında Migros'larda yüzde 50'ye varan indirimlerle satışta!

Çocukların hayran olduğu çizgi film karakterlerini bir araya toplayan Migros, Money Club Kart veya Money Bonus ile yapılan alışverişlerde geçerli tüm Beyblade ürünlerinde ve Star Wars markalı oyuncaklarda yüzde 50, My Little Pony markalı oyuncaklarda yüzde 40, Transformers markalı oyuncaklara yüzde 30 indirimle sahip olma fırsatı sunuyor. M Toys markalı tüm oyuncaklarda yüzde 30 indirim, çocuklarına karne hediyesi olarak bisiklet almak isteyen aileler için Transval 16 Jant bisikletlerde 25 Money, 26 Jant Çift Amortisörlü bisiklerde ise 50 Money kazanma fırsatı ve 12 taksit imkanı sunuluyor. Ayrıca Migros mağazalarında Pilsan Tiger Akülü araba 399 TL, Pilsan Jaguar kumandalı akülü araba ise 549 TL fiyatla satılıyor.

Tatillerini kitap okumanın mutluluğuna vararak geçirmek isteyen çocuklar için de tüm kitaplarda yüzde 20 indirim bulunuyor. Tek seferde 30 TL ve üzeri oyuncak alışverişi yapanları ise 10 Money hediye bekliyor. Fırsat ürünleri, Türkiye'nin 81 ilindeki Migros mağazalarında çocukların mutluluğuyla beslenmek isteyenleri bekliyor.

Anahtar Kelimeler:
Migros
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