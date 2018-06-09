Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 21°
sisli
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? Ajans
BİST
95876
ALTIN
186.619
DOLAR
4.4674
STERLİN
5.9907
EURO
5.2589
23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Buse Tosun altın madalya kazandı
23 Yaş Altı Avrupa Güreş...
Fenerbahçe Doğuş seriyi 2-0'a getirdi
Fenerbahçe Doğuş seriyi 2-0'a getirdi
Mersin Basketbol Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde
Mersin Basketbol Kadınlar Basketbol Süper...
Fenerbahçe Sportif Direktörü Comolli: En büyük önceliğim transfer dönemi olacak
Fenerbahçe Sportif Direktörü Comolli: En...
Ali Koç'un ilk transferi Damien Comolli
Ali Koç'un ilk transferi Damien...

Çocuklu tatil için seyahat rehberi

Çocukların tatil bavuluna neler olmalı? Güneş kremi ve mayo seçiminin püf noktaları neler? Havuzlardaki tehlikelerden korunmak için neler yapmalıyız? Miniklerle en ekonomik tatil seçenekleri neler? Tüm bu soruların yanıtını Anneysen.com'dan aldık.

Çocuklu tatil için seyahat rehberi

Çocukların tatil bavuluna neler olmalı? Güneş kremi ve mayo seçiminin püf noktaları neler? Havuzlardaki tehlikelerden korunmak için neler yapmalıyız? Miniklerle en ekonomik tatil seçenekleri neler? Tüm bu soruların yanıtını Anneysen.com'dan aldık.

09 Haziran 2018 Cumartesi 07:03
Çocuklu tatil için seyahat rehberi

Çocuklu tatil için seyahat rehberi

Okulların kapanmasıyla birlikte minikleri tatile gidecek olmanın heyecanı sarmaya başladı bile. Hem kendileri hem de çocukları için keyifli bir tatil planı yapmak isteyen ebeveynler, fikir almak için bu siteyi kullanabiliyor.

Anne ve anne adaylarının en büyük yardımcısı

Firma Yöneticisi Bihter Tunç, "Anneysen.com, hamilelik, doğum,annelik psikolojisi, bebek bakımı, çocuk yetiştirmegibi merak edilen birçok konuda uzman röportajları, videolar, anne soru-cevapları gibi çok yönlü içerik sağlayan bir bilgi platformu!

Biz, firma olarak ayda 3 milyon ziyaret ile 1.8 milyon anneye ulaşıyoruz ve bir kadının anne olmaya karar verdiği andan itibaren yanında olmayı hedefliyoruz.

Çocukla yapılabilecek aktiviteler, oyun-oyuncak önerileri, tatil fikirlerive uzman görüşleri ile de ailelerin ihtiyaçlarına çözüm önerileri sunuyoruz.

Annelerin ihtiyaçlarından yola çıkarak yaptığımız araştırmalarla ebeveynlerin satın alma kararlarına yardımcı oluyor, onları yönlendiriyoruz."

Uzmanları uyarıyor: Tatil alışverişinde olmazsa olmazlar!

Kız bebekler için 2 parçalı, bikini formlu mayolar ideal. Kumaşı kuruyan ve UV korumalı mayoları tercih edilerek güneşin zararlı etkisinin önüne geçilebilirsiniz.
Çocuğunun yüzme öğrenmesini ve güvenle su üzerinde kalmasını sağlamak için son zamanlarda çok tercih edilen, belinde çocuğun su üzerinde kalmasına yardımcı olacak malzemeler bulunan mayolardan alabilirsiniz.


Son yıllarda slip stop olarak duyduğumuz, kaydırmaz tabanlıayakkabı/patikler havuz kenarı kazalarını önleyecektir.
Çocuklar için üretilen sinek kovucu spreyler,
Kolluk, simit, şişme yelek gibi yüzme yardımcıları,
Denize özel bebek bezleri,

Oyuncaklar, varsa uyku arkadaşı,
Soğutucu çanta,
Güneş gözlüğü (6 aydan büyükse)
Bebekler ve çocuklara özel güneş kremi,
Pişik kremi, ateş düşürücü şurup, ateş ölçer gibi rutin sağlık kontrollerini yapabileceğin ürünler, çantanızda mutlaka olması gerekenler arasında geliyor.
Tatil çantası kaça mal oluyor?

Tatile çıkmadan önce yapılması gereken en önemli iş hem yolda hem de tatilinizi geçireceğiniz yerde ihtiyacınız olacak eşyaların bir listesini yapmak. Bihter Tunç; çocuk için eksiksiz bir tatil alışverişinin ailelere ortalama 900 TL'ye mal olduğunu belirtiyor.

Anahtar Kelimeler:
Çocuklu Tatil
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Katmerciler 6 Zırhlısıyla Eurosatory Fuarında
Katmerciler 6 Zırhlısıyla Eurosatory Fuarında
Ziraat Bankası'ndan
Ziraat Bankası'ndan "emekli ikramiyesi" açıklaması
TMSF'den döviz hamlesi
TMSF'den döviz hamlesi
Bayram gelmeden kredisi geldi
Bayram gelmeden kredisi geldi
Fiat 500C Collezione Türkiye’de
Fiat 500C Collezione Türkiye’de
Türkiye'nin yeni bor stratejisi açıklandı
Türkiye'nin yeni bor stratejisi açıklandı
Ağbal memur maaşlarının yatacağı tarihi açıkladı
Ağbal memur maaşlarının yatacağı tarihi açıkladı
Gürallar'dan 'Daha temiz bir gelecek' kampanyası
Gürallar'dan 'Daha temiz bir gelecek' kampanyası

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim