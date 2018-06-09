Çocuklu tatil için seyahat rehberi

Okulların kapanmasıyla birlikte minikleri tatile gidecek olmanın heyecanı sarmaya başladı bile. Hem kendileri hem de çocukları için keyifli bir tatil planı yapmak isteyen ebeveynler, fikir almak için bu siteyi kullanabiliyor.

Anne ve anne adaylarının en büyük yardımcısı

Firma Yöneticisi Bihter Tunç, "Anneysen.com, hamilelik, doğum,annelik psikolojisi, bebek bakımı, çocuk yetiştirmegibi merak edilen birçok konuda uzman röportajları, videolar, anne soru-cevapları gibi çok yönlü içerik sağlayan bir bilgi platformu!

Biz, firma olarak ayda 3 milyon ziyaret ile 1.8 milyon anneye ulaşıyoruz ve bir kadının anne olmaya karar verdiği andan itibaren yanında olmayı hedefliyoruz.

Çocukla yapılabilecek aktiviteler, oyun-oyuncak önerileri, tatil fikirlerive uzman görüşleri ile de ailelerin ihtiyaçlarına çözüm önerileri sunuyoruz.

Annelerin ihtiyaçlarından yola çıkarak yaptığımız araştırmalarla ebeveynlerin satın alma kararlarına yardımcı oluyor, onları yönlendiriyoruz."

Uzmanları uyarıyor: Tatil alışverişinde olmazsa olmazlar!

Kız bebekler için 2 parçalı, bikini formlu mayolar ideal. Kumaşı kuruyan ve UV korumalı mayoları tercih edilerek güneşin zararlı etkisinin önüne geçilebilirsiniz.

Çocuğunun yüzme öğrenmesini ve güvenle su üzerinde kalmasını sağlamak için son zamanlarda çok tercih edilen, belinde çocuğun su üzerinde kalmasına yardımcı olacak malzemeler bulunan mayolardan alabilirsiniz.



Son yıllarda slip stop olarak duyduğumuz, kaydırmaz tabanlıayakkabı/patikler havuz kenarı kazalarını önleyecektir.

Çocuklar için üretilen sinek kovucu spreyler,

Kolluk, simit, şişme yelek gibi yüzme yardımcıları,

Denize özel bebek bezleri,



Oyuncaklar, varsa uyku arkadaşı,Soğutucu çanta,Güneş gözlüğü (6 aydan büyükse)Bebekler ve çocuklara özel güneş kremi,Pişik kremi, ateş düşürücü şurup, ateş ölçer gibi rutin sağlık kontrollerini yapabileceğin ürünler, çantanızda mutlaka olması gerekenler arasında geliyor.Tatil çantası kaça mal oluyor?

Tatile çıkmadan önce yapılması gereken en önemli iş hem yolda hem de tatilinizi geçireceğiniz yerde ihtiyacınız olacak eşyaların bir listesini yapmak. Bihter Tunç; çocuk için eksiksiz bir tatil alışverişinin ailelere ortalama 900 TL'ye mal olduğunu belirtiyor.