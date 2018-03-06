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Correfoursa'nın 63 dönümlük arazisi 145 milyon liraya gitti

Correfoursa'nın Bayrampaşa'da bulunan dev hipermarketinin de içinde yer aldığı 63 dönümlük arsa sessiz sedasız el değiştirdi.

Correfoursa'nın 63 dönümlük arazisi 145 milyon liraya gitti

Correfoursa'nın Bayrampaşa'da bulunan dev hipermarketinin de içinde yer aldığı 63 dönümlük arsa sessiz sedasız el değiştirdi.

06 Mart 2018 Salı 19:40
Correfoursa'nın 63 dönümlük arazisi 145 milyon liraya gitti

Correfoursa'nın 63 dönümlük arazisi 145 milyon liraya gitti

Emlak sektörü şaşkın, İstanbul'un en kıymetli ticari alanlarından birinde yer alan Carrefoursa'ya ait 63 dönümlük alan 145 milyon liraya Re-Pie Gayrimenkul'e satıldı. Sektörün önemli oyuncuları fiyatı çok düşük buldu. 300 milyon dolar değerinde kupon arsa olduğunu ileri süren emlak sektörünün duayenleri "Bu satış sektörde bir krizin işaret fişeği, iyi okunmalı" yorumları yapıyor...

BU BÜYÜKLÜKTE AYNI PARSEL'DE ARSA BULMAK ZOR

Carrefoursa, Bayrampaşa'da bulunan 63 dönümlük arazisini 145 milyon liraya Re-Pie Gayrimenkul'e satılması piyasayı haraketlendirdi. Arsanın ABD'li Amazon.com için alınmış olabileceğini söyleyenler bile çıktı. En çok yorumlanan son dakika haberi olarak öne çıkan satış işleminin son yılların en büyük arsa satışı olarak değerlendiriliyor..

ARAZİ'DE HİPERMARKET BULUNUYOR

Arazide Carrefoursa hipermarket, otopark ve ticaret merkezi yer alıyor.

Şirketten KAP'a yapılan açıklamada, CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş. mülkiyetinde olan taşınmazın 28 Şubat 2018 tarihinde 134 milyon lira+KDV (toplam 145.000.000-TL) bedelle ile Re-Pie Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Avrupa Stratejik Gayrimenkul Yatırım Fonu'na satıldığı belirtildi.

Açıklamada, SPK lisanslı bir değerleme şirketi tarafından 08.01.2018 tarihinde ilgili gayrimekule ilişkin değerleme raporu düzenlendiği ve değerleme raporu ile belirlenen bedelin KDV hariç 133.690.000-TL olduğu ifade edildi.

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