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Dacia'dan kampanya; Ağustos ayına özel hurda ek indirimi 

Dacia'dan Ağustos ayına özel hurda ek indirimi ve hafif ticaride sıfır faiz kampanyası devam ediyor.

Dacia'dan kampanya; Ağustos ayına özel hurda ek indirimi 

Dacia'dan Ağustos ayına özel hurda ek indirimi ve hafif ticaride sıfır faiz kampanyası devam ediyor.

16 Ağustos 2018 Perşembe 09:12
Dacia'dan kampanya; Ağustos ayına özel hurda ek indirimi 

Dacia'dan kampanya; Ağustos ayına özel hurda ek indirimi 

Dacia, Ağustos ayında hafif ticari modellerindeki sıfır faizin yanı sıra hurda araç teşvikinden yararlanacak müşterilerine ek indirim fırsatı sunmaya devam ediyor. Kampanya kapsamında aracını yenilemek isteyen müşterilere, devlet desteğine ek olarak perakende Logan MCV alımlarında 7.000 TL,

Dokker alımlarında 5.000TL, Sandero ve Yeni Duster* alımlarında 4.000 TL'lik indirim sağlanıyor. Sandero modeli, hurda teşvikiyle birlikte 60.900TL'den başlayan fiyatlarla müşterilerin beğenisine sunuluyor.

Dacia'nın hafif ticari araç modeli Dokker'da maksimum 30.000TL kredi ve 15 aya varan vade seçenekleri ile yüzde sıfır faiz fırsatı mevcut.

Binek modellerde ise maksimum 36.000TL kredi ve 18 aya varan vade seçeneklerinde yüzde 0,98 sabit faiz oranı** yer alıyor.

Binek ve hafif ticari tüm modellerde daha fazla kredi ve vade taleplerinde ise maksimum 100.000TL kredi 48 aya kadar yüzde 1,99 sabit faiz oranı** bulunuyor. 150.000TL kredi tutarı için ise 48 aya kadar yüzde 2,09 sabit faiz oranı** var.

Diğer yandan Dacia Finans'tan kredi kullanılarak yapılan 2018 model yılı perakende satın alımlarında 1.000 TL indirim mevcut.

Ağustos ayında Dokker Van 72.900TL, Dokker Combi 84.900TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulurken Logan MCV 84.250TL, Yeni Duster 99.900TL, Lodgy ise 113.750TL'den başlayan fiyatlarla müşterilerin beğenisine sunuluyor.

Anahtar Kelimeler:
Dacia
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