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Darphane'nin altın üretimi yaklaşık yüzde 10 azaldı

Altın fiyatlarının rekor üstüne rekor kırdığı yılın ilk 5 ayında Darphane'nin üretimi, 2017'nin aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 10 azalarak 16,7 tona geriledi.

Darphane'nin altın üretimi yaklaşık yüzde 10 azaldı

Altın fiyatlarının rekor üstüne rekor kırdığı yılın ilk 5 ayında Darphane'nin üretimi, 2017'nin aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 10 azalarak 16,7 tona geriledi.

05 Haziran 2018 Salı 12:22
Darphane'nin altın üretimi yaklaşık yüzde 10 azaldı

İSTANBUL (AA) - HANDAN GÜNEŞ - Darphane'nin altın üretimi, bu yılın ilk 5 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 10 azalarak 16,7 tona geriledi.

AA muhabirinin Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nden derlediği bilgilere göre, bu yıl rekor üstüne rekor kıran gram altın, ilk 5 ayda yatırımcısına yüzde 19 kazanç sağladı.

Mayıs ayındaki altın üretiminin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 75 azalarak 2,3 tona gerilemesi, 5 aylık toplam düşüşte etkili oldu. Mayıs 2017, 8,9 tonluk üretimle geçen yıl altın üretiminin en yüksek olduğu ay olarak kayıtlara geçmişti.

Mayısta çeyrek altın üretimi yaklaşık yüzde 80 azaldı

Darphane'de yılın ilk 5 ayında, 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 30 azalışla 2 milyon 643 bin 770 adetlik çeyrek altın üretimi gerçekleştirildi. Söz konusu düşüşte, yine geçen ay çeyrek altın üretiminin Mayıs 2017'ye göre yaklaşık yüzde 80 azalışla 350 bin 390 adede gerilemesi etkili oldu. Geçen yılın mayıs ayında 1 milyon 819 bin 400 adet çeyrek altın üretilmişti.

Bu yılın ilk 5 ayında yaklaşık 11,3 ton ziynet, 5,4 ton sikke (meskük) ve 1,06 kilogram da Darphane altını üretimi gerçekleştirildi. Geçen yılın ocak-mayıs dönemine göre 2018'in ilk 5 ayında Darphane'nin altın üretimi, yaklaşık yüzde 10 azalarak 16,7 tona geriledi.

Yılın ilk 5 ayında üretilen ziynet altının 2 milyon 572 bin 370 adedi "çeyreklik", 492 bin 880'i "yarımlık", 567 bin 477'si "birlik", 55 bin 986'sı "ikibuçukluk", bin 426'sı "beşlik" olarak kayıtlara geçti. Sikkenin ise 71 bin 400'ü "çeyreklik", 12 bin 814'ü "yarımlık", 678 bin 695'i "birlik", bin 80'i "ikibuçukluk", 8 bin 790'ı da "beşlik" oldu.

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Altın üretimiçeyrekDarphaneGram
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