Dedemen oteli satılıyor

İstanbul'da uzun yıllardan beri hizmet veren Dedeman Oteli satılıyor.Dedeman Grubu, İstanbul Balmumcu Yıldız Posta Caddesi’ndeki otelini satıyor. 5 yıldızlı otelin 160 milyon dolar değerinde olduğunu söyleyen Genel Müdür Emrullah Akçakaya,İstanbul’un artık 5 yıldızlı otele doyduğunu, kârlılık oranlarının iyice düştüğünü belirterek, “Artık 'Dedeman Smart' otelleriyle büyüyeceğiz” dedi.
Posta’dan Murat Gülderen’in haberine göre Satışa çıkarılan İstanbul Dedeman'ın yaklaşık 160 milyon dolar değerinde. Konuyla ilgili bilgi veren Emrullah Akçakaya, dünyanın en büyük otel zincirlerinin artık sadece işletmeciliğe yöneldiklerini ifade ederek şunları söylüyor: Dedeman Smart ile büyüyeceğiz "Biz de bu stratejiyle hareket etme kararı aldık. Belli lokasyoıılar dışında 5 yıldızlı otel kurmayacağız. Çünkü bu otellerde SPA, büyük balo salonları, büyük restoranlar olduğu için masraflar da yüksek oluyor. Kârlılık düşüyor. Bu da konaklama fiyatlarına yansıyor."
Tasarruf planlarının üst düzeye çıktığı bu dönemlerde artık kimsenin otellere yüksek ücretler ödemek istemediğine ifade eden Akçakaya daha sonra şunları söyledi: "5 yıldızlı bir otelin geri dönüşümü 20 yıl. Ancak bu tarz otellerde 7 yılda artıya geçilebiliyor. Ayrıca smart otellerde kârlılık yüzde 60'ı bulabiliyor. İstanbul’un şu an bu tarz otellere aç. Yatırım yapmak isteyenler bu alanı değerlendirsin." Önümüzdeki dönemde 18 Dedeman smart açacaklarını belirten Akçakaya otellerin özellikleri ile ilgili şu bilgileri verdi: "Oda kapıları telefonla açılabilecek. Otellerimize gelmeden önce insanlar odalarını sanal gerçeklik gözlükleriyle gezebilecek. Ortak bir server olmayacak her şey bulut bilişime taşınacak."