Başlık : Deniz ve Ferahlık Temalı Davetiye Örnekleri

Davetiyeler özel anlam ifade eden ve kişilerin slow dünyasını yansıtan değerlerdir. Özel günler için seçilecek olan bu davetiyelerde kişiye özgü bir detay veya ambiyans yaratılması davetlilerde de o duygunun oluşmasını sağlayacak hatta 'davetiyesinde kendini yansıtmış' imajı çizecektir. Ayrıca ilerleyen yıllar için bir anı oluşturan ve o yıllara geri dönüşü sağlayacak olan bu detayı özenle seçmek gerekecektir.

Davetiye Seçiminde Teknolojik Sistem

İnternet ortamında düğün ve nişan gibi her türlü tören için en kaliteli ve detaylı davetiyeleri sitesinde görselleyen bir firmanın varlığı dikkat çekiyor. Sitede modern davetiyeden klasik davetiyeye kadar çok çeşitli modeller yer alıyor ve altın yaldızlı davetiyeler göz kamaştırıyor. Doğa temalı, gelin damat figürlü, altın varaklı, gümüş işlemeli, mizahi ve her türlü davetiye modeline baylino.com adresi üzerinden ulaşılabiliyor. Yüksek kaliteli baskı ve özel kağıt tercihlerinin yanı sıra format niteliğiyle de beğeni toplayan yüzlerce çeşit davetiye modeli sitede detaylı olarak tanıtılıyor.

Davetiye Modellerinde Çeşitlilik

Davetiye tercihinde fark arayan kişiler için binlerce modelde davetiye seçeneği sunan site 3 boyutlu davetiyeler ile de göz zevkine farklı bir idol ekliyor. Son derece naif bir görüntüye sahip olan bu davetiye modelleri site üzerinde sizlerin istediği sözlerle hazırlanabildiği gibi dilediğiniz obje ve aksesuarı da davetiyeniz için tercih etmenizde mümkün oluyor. En göz alıcı ve sizi yansıtan davetiye modelleri için siteyi tercih edebilirsiniz.

Düğün, Nişan ve Kına Davetiyesi Modelleri

Sitede düğün, nişan ve kına gecelerinize özel farklı detaylara sahip birçok davetiye modeli sunuluyor. Kadife, varaklı, Meryem ana eli, mizahi, eğlenceli, gelin damat detaylı, bindallı motifli, çiçekli, aşkı yansıtan objeli, hasır ipli, çınar yapraklı, sonsuzluk işaretli ve en görsel detaylı emniyet davetiye modelleri sitede yer alıyor. Sitenin düğün arifesinde olan ve o anların heyecanını yaşayan çiftler için bir sürprizi daha bulunuyor.

Sitede bu özel günler için davetiyeler üzerine yazılacak olan sözleri seçme imkanı da bulunuyor. Heyecan veya yoğunluk gibi sebeplerle bu özel güne uygun olan bir söz veya şiir hazırlayamamış olan çiftler, sitenin davetiye sözü platformundan güzel sözleri de seçebiliyor. Bu özel güne uygun hoş sözleri seçen çiftler, ferahlık ve deniz temalı davetiye modellerinden beğendiklerini tercih ederek siteye sipariş verebiliyor.

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Sünnet Davetiyeleri

Sitede yer alan Sünnet düğünü davetiyeleri de son derece ayrıntılı olarak tasarlanıyor. Nazar boncuğu detaylı, taraftar figürlü, maşallah yazılı, padişah tuğralı ve daha yüzlerce orjinal öğeli sünnet davetiyesi site üzerinden seçilebiliyor. Özel günlerinize renk ve anlam katmak için siteden hizmet alabilirsiniz.

Bu yazı; Baylino.com sitesi editörleri tarafından hazırlanıp yayınlanmıştır.