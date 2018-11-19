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Deri tutkunu Çağla Şikel Leather & Fur Fashion Show

Çağla Şikel, "Deriye tutkum büyük. Özellikle deri montumdan asla vazgeçmem. Davetlerde olsun, günlük yaşamda olsun en büyük kurtarıcım"

Deri tutkunu Çağla Şikel Leather & Fur Fashion Show

Çağla Şikel, "Deriye tutkum büyük. Özellikle deri montumdan asla vazgeçmem. Davetlerde olsun, günlük yaşamda olsun en büyük kurtarıcım"

19 Kasım 2018 Pazartesi 09:01
Deri tutkunu Çağla Şikel Leather & Fur Fashion Show

Deri tutkunu Çağla Şikel Leather & Fur Fashion Show

Çağla Şikel, "Deriye tutkum büyük. Özellikle deri montumdan asla vazgeçmem. Davetlerde olsun, günlük yaşamda olsun en büyük kurtarıcım"

Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği (TDKD) tarafından bu yıl ilk'i düzenlenecek olan "Leather & Fur Fashion Show" 27 – 30 Kasım tarihleri arasında, Antalya Belek Kaya Palazzo Hotel' de gerçekleşecek...

Öner Evez organizasyonuyla 27 Kasım'da gerçekleşecek açılış defilesinde baş manken olarak podyuma deri tutkusu herkes tarafından bilinen Çağla Şikel çıkacak.

Deri ve kürk sektörünün önde gelen Türk firmalardan oluşan 46 markanın katılacağı fuara 10 ülkeden 1000 kişi katılacak.

TDKD, "Leather & Fur Fashion Show" fuarın sahibi ve aynı zamanda sektörüne sahip çıkan örnek bir dernek olup Türkiye'de bir ilki gerçekleştirecektir.Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği Başkanı Gürkan Gözmen ve Başkan Yardımcıları Serdar Yavuz ve Fatih Dursun " Tamamı yerli olan 46 markanın "Leather & Fur Fashion Show" Fuarında hedefi 150 milyon dolarlık bir ihracat hacmine ulaşmaktır. Ayrıca deri Konfeksiyon sektörümüzü dünyanın bir numarası yapmak en büyük hedefimiz. "

27 Kasım'da Kaya Palazzo Hotel'de açılış defilesiyle başlayacak olan fuar 30 kasıma kadar devam edecektir. Sektörünün önde gelen markalarını ağırlayacak olan "Leather & Fur Fashion Show" sektöre damgasını vuracak.

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