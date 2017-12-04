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Design Turkey 2017'den Vestel'e ödül

- Vestel Venus'ün üst segment modeli Z10 Design Turkey 2017'de İyi Tasarım Ödülü'ne layık görüldü

Design Turkey 2017'den Vestel'e ödül

- Vestel Venus'ün üst segment modeli Z10 Design Turkey 2017'de İyi Tasarım Ödülü'ne layık görüldü

04 Aralık 2017 Pazartesi 11:42
Design Turkey 2017'den Vestel'e ödül

İSTANBUL (AA) - Türkiye'nin ilk yerli akıllı telefonu Vestel Venus'ün üst segment modeli Z10 Design Turkey 2017'de İyi Tasarım Ödülü'ne layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu (ETMK) iş birliği ile düzenlenen, inovasyon ve markalaşma alanında Türkiye'nin en büyük organizasyonlarından biri olan Design Turkey Endüstriyel Tasarım Ödülleri sahiplerini buldu.

Turquality kapsamında bu yıl altıncısı düzenlenen Design Turkey Endüstriyel Tasarım Ödülleri'nde Türkiye'nin ilk yerli akıllı telefonu olan Vestel Venus, Z10 modeliyle İyi Tasarım Ödülü'nü kazandı.

Türkiye Tasarım Haftası kapsamında düzenlenen ödül törenine, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi başta olmak üzere Türkiye'nin önde gelen iş adamları katıldı.

284 başvurunun yapıldığı ödülleri, Türkiye'den ve dünyadan ünlü tasarım uzmanları değerlendirdi. Tasarımlar yenilik, farklılık, kullanıcı ihtiyaçlarına cevap verme, işlevsellik ve estetik gibi ölçülere göre değerlendirilirken, elektronik ürünler kategorisinde İyi Tasarım Ödülü'nü Venus Z10 aldı.

Venus'ün en üst modeli Z10, üstün kamera ve ekran özellikleriyle gelişmiş bir mobil deneyim sunuyor. Şık bir görüntüye sahip olan Z10, Android 7.1.1 Nougat işletim sistemi, 1920x1080 ekran çözünürlüğü, 8 megapiksel ön kamera, OIS/EIS destekli 13 megapiksel arka kamera, 3050 mAh kapasitesinde batarya, 4GB RAM, Quick Charge V3.0 hızlı şarj, parmak izi okuyucu gibi özellikleriyle kendi segmentinde fark yaratıyor.

Anahtar Kelimeler:
VenusVestel
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