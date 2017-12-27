Dikkat 1 Ocak'tan itibaren paralı

Alış verişlerde kullandığımız poşetler 1 Ocak'tan itibaren ücretli oldu.Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanan, 1 Ocak 2019'dan itibaren plastik alışveriş poşetlerinin satış noktalarında kullanıcılara ücret karşılığı verilmesine yönelik düzenlemenin yer aldığı yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması çalışmalarının verim ve etkinliğinin artırılmasını sağlamak için hazırlanan "Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmenliğin, 1 Ocak 2018'de yürürlüğe girmesiyle 24 Ağustos 2011 tarihli "Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği" yürürlükten kalkacakYönetmelikte çevresel açıdan belirli ölçütlere, temel şart ve özelliklere sahip ambalajların üretimi, ambalaj atıklarının oluşumunun önlenmesi, önlenemeyen ambalaj atıklarının yeniden kullanım, geri dönüşüm ve geri kazanım yöntemleri kullanılarak bertaraf edilecek miktarının azaltılması, bu atıkların çevreye zarar verecek şekilde doğrudan ve dolaylı olarak alıcı ortama verilmesinin önlenmesi, belirli bir yönetim sistemi içinde, kaynağında ayrı biriktirilmesi, toplanması, taşınması, ayrılmasına ve geri dönüşümüne ilişkin teknik ve idari standartların oluşturulmasına yönelik prensip, politika ve programlar ile hukuki, idari ve teknik esaslar belirlendi. Yönetmelikte, tüm dünyada üzerinde hassasiyetle durulan plastik alışveriş poşetlerinin kullanımı sonucu oluşan görsel ve çevresel kirliliğinin önlenmesi ve gereksiz plastik poşet kullanımının önüne geçilmesi amacıyla 1 Ocak 2019'dan itibaren plastik poşetlerin satış noktalarında kullanıcılara ücreti karşılığı verilmesine yönelik düzenleme yapıldı.

Düzenlemeyle, ülke genelinde 31 Aralık 2019'a kadar kişi başı yıllık plastik torba kullanımının 90'ı, 31 Aralık 2025'e kadar ise 40'ı aşmayacak şekilde azaltılması esas alındı. Bu kapsamda plastik torbalar, 1 Ocak 2019'dan itibaren mesafeli sözleşmeler ile yapılan satışlar da dahil olmak üzere satış noktalarında kullanıcıya veya tüketiciye ücretsiz verilmeyecek, ücretsiz temin edilmesine imkan verecek herhangi bir promosyona veya kampanyaya da dahil edilemeyecek. Sadece çok hafif plastik torbalar, bu uygulamadan muaf tutulacak. Plastik poşetin taban ücreti Bakanlıkça belirlenecek Bu kapsamda plastik torbalara uygulanacak taban ücret, her yıl piyasa koşulları ve ilgili sektör temsilcilerinden oluşan Ambalaj Komisyonunun önerisi dikkate alınarak Bakanlık tarafından belirlenecek ve takip eden yıl boyunca geçerliliğini koruyacak.

Bu plastik torbalar için Bakanlıkça belirlenen fiyat tarifesinin altında ücret uygulanamayacak. Ambalaj üreticilerine ambalaj atığı kullanımı zorunluluğu Yeni yönetmelikle lisanslı atık tesislerinin kriterleri de geliştirildi. Hizmet edilecek nüfus doğrultusunda üç farklı tip toplama ayırma tesisi belirlendi. Buna göre, "1.Tip" tesisler 400 bin ve üzeri nüfusa hizmet verecek, alanı en az 3 bin metrekare ve günlük en az 2 bin metreküp ayırma kapasitesine sahip olacak. "2. Tip" tesisler ise 100 bin-400 bin arası nüfusa hizmet verecek, en az 2 bin metrekare alanda, günlük 600-2 bin metreküp arasında ayırma kapasitesi olacak. "3. Tip" tesisler ise 100 bine kadar olan nüfusa hizmet verecek. Tesisin, toplam alanının en az bin metrekare olması ve günde 100-600 metreküp arasında ayırma kapasitesine sahip olması gerekecek.