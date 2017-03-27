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Ekonomi:
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28 Mart 2017 Salı 20:09

Dikkat naylon poşete yasak geliyor

Önümüzdaki seneden itibaren naylon poşetler marketlerde ve mağazalarda yasaklanıyor.

Dikkat naylon poşete yasak geliyor
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Dikkat naylon poşete yasak geliyor

   Önümüzdaki seneden itibaren naylon poşetler marketlerde ve mağazalarda yasaklanıyor.TPF Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Altunbilek, Atık Yönetmeliği kapsamında naylon poşetlerin marketlerde ve mağazalarda 1 Ocak 2018'den itibaren yasaklanacağını belirtti.
   TPF Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Altunbilek, düzenlediği basın toplantısında sektöre ilişkin son gelişmeleri değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı. 
   1 Ocak 2018’den itibaren Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Atık Yönetmeliği kapsamında naylon poşetlerin marketlerde ve giyim, ayakkabı gibi tüm mağazalarda yasaklanacağını belirten Mustafa Altunbilek, bu konuda kısa süre önce Müsteşar Mustafa Öztьük'ü ziyaret ettiklerini ve son gelişmeleri değerlendirdiklerini söyledi.
   Doğada çözülmesi yüzyıllar süren, hem milletin geleceğini hem insan sağlığını tehdit eden naylon poşet kullanımının satış noktalarında ücretli olması yönünde yasal düzenlemenin 2018'in başında hayata geçeceğini kaydederek, bu konudaki düzenlemenin ABD ve birçok Avrupa ülkesinde başarıyla uygulandığını vurguladı.
    Mustafa Altunbilek, naylon poşete alternatif olarak "Alışverişlerde müşterilerimizi file, bez torba kullanımına yönlendireceğiz. Geçiş sürecinde karton veya bez alışveriş torbası hediye edeceğiz. Avrupa'da yasak olduğu için müşteriler alışverişe gelirken alacakları ürünleri koyacakları file veya kaplarla geliyor." diye konuştu.
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Naylon Poşet
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