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Dış ticaret açığının üçte ikisi 3 ülke kaynaklı

ABD yönetimin ticarette korumacı politikaları sonrası gözler ülkelerin dış ticaret dengelerine çevrilirken, Türkiye'nin geçen yılki 76,7 milyar dolarlık dış ticaret açığının yaklaşık yüzde 60'lık bölümünü, 3 ülke oluşturdu.

Dış ticaret açığının üçte ikisi 3 ülke kaynaklı

ABD yönetimin ticarette korumacı politikaları sonrası gözler ülkelerin dış ticaret dengelerine çevrilirken, Türkiye'nin geçen yılki 76,7 milyar dolarlık dış ticaret açığının yaklaşık yüzde 60'lık bölümünü, 3 ülke oluşturdu.

09 Mart 2018 Cuma 15:54
Dış ticaret açığının üçte ikisi 3 ülke kaynaklı

ANKARA (AA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın ticarette korumacı politikaları sonrası gözler ülkelerin dış ticaret dengelerine çevrildi, Türkiye'nin geçen yılki 76,7 milyar dolarlık dış ticaret açığının yaklaşık yüzde 60'lık bölümünü, 3 ülke oluşturdu.

AA muhabirinin, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgilere göre Türkiye, geçen yıl 157 milyar 55 milyon dolarlık ihracata karşılık, 233 milyar 792 milyon dolarlık ithalat gerçekleştirdi. Böylece Türkiye'nin dış ticaret açığı 76 milyar 736 milyon dolar oldu.

Türkiye'nin dış ticaret açığı bakımından 3 ülke dikkati çekti. Çin, 20,4 milyar dolar ve yüzde 27'lik payla en fazla açık verilen ülke oldu. Bu ülkeyi, Rusya ve Almanya izledi. Dış ticaret açığı Rusya ile 16,8 milyar dolar (yüzde 22 pay), Almanya ile 6,2 milyar doları (yüzde 8 pay) buldu. Söz konusu 3 ülkeyle yapılan dış ticarette toplam açık tutarı 43,4 milyar dolar olarak hesaplandı. Bir başka ifadeyle Türkiye'nin dış ticaret açığının yaklaşık yüzde 60'ı bu ülkelerden kaynaklandı.

Bu ülkeleri, 6'şar milyar dolarla Güney Kore ve İsviçre, 5,5 milyar dolarla Hindistan, 4,2 milyar dolarla İran, 3,9 milyar dolarla Japonya, 3,3 milyar dolarla ABD ve 2,9 milyar dolarla Malezya takip etti.

Dış ticaret fazlası verilen ülkeler

Geçen yıl Türkiye'nin en çok dış ticaret fazlası verdiği ülke 7,5 milyar dolarla Irak oldu. Bu ülkeyi, 3,6 milyar dolarla Birleşik Arap Emirlikleri, 3,1 milyar dolarla Birleşik Krallık izledi.

Bu ülkeleri, 1,9 milyar dolarla İsrail, 1,3 milyar dolarla Suriye, 1'er milyar dolarla Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 994 milyon dolarla Gürcistan, 946 milyon dolarla Cezayir ve 777 milyon dolarla Slovenya takip etti.

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