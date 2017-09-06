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Dış ticarete Türk lirası damgası

Türk lirası ile yapılan ihracat geçen yıl temmuz ayı itibarıyla 4 milyar 119 milyon dolar iken bu yılın aynı döneminde yüzde 118 artarak 8 milyar 987 milyon dolara ulaştı.

Dış ticarete Türk lirası damgası

Türk lirası ile yapılan ihracat geçen yıl temmuz ayı itibarıyla 4 milyar 119 milyon dolar iken bu yılın aynı döneminde yüzde 118 artarak 8 milyar 987 milyon dolara ulaştı.

06 Eylül 2017 Çarşamba 14:04
Dış ticarete Türk lirası damgası

ANKARA (AA) - Türk lirası ile ihracat, yılın yedinci ayı itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 118 artarak, 8 milyar 987 milyon dolara, ithalat ise yüzde 31 artarak 10 milyar 282 milyon dolara çıktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla başlatılan dış ticarette Türk lirası kullanımının artırılmasına yönelik çalışmalar meyvesini vermeye başladı.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden derlediği bilgilere göre, dış ticarette ocak-temmuz döneminde gerçekleştirilen ihracat 90 milyar doları, ithalat 129 milyar doları aştı.

Türk lirası ile ihracat, bu dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 118 artarak, 4 milyar 119 milyon dolardan 8 milyar 987 milyon dolara yükseldi. Bu dönemde gerçekleştirilen toplam ihracatın 42 milyar 452 milyon dolarlık kısmı avro, 35 milyar 384 milyon dolarlık kısmı dolar ve 2 milyar 597 milyon dolarlık kısmı da sterlin ile yapıldı.

- İthalatta da Türk lirası kullanımı artıyor

İthalatta Türk irası kullanımı da ocak-temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 31 artarak 7 milyar 858 milyon dolardan 10 milyar 282 milyon dolara çıktı.

Bu dönemde yapılan toplam ithalatın 75 milyar 490 milyon dolarlık kısmı dolar, 41 milyar 451 milyon dolarlık kısmı avro, 1 milyar 525 milyon dolarlık kısmı da İsviçre frangı ile gerçekleştirildi.

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