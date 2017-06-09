İşverenler Sendikası tarafından yapılan açıklamaya göre, motorine yarından itibaren indirim geliyor.Rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı 10 Haziran 2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere motorinin pompa satış fiyatında 8 kuruş indirim bekleniyor.İstanbul’da motorin 4.43 TL’den, Ankara’da 4.45 TL’den, İzmir’de ise 4.46 TL’den satılıyor.Motorin fiyatlarında en son 1 Haziran'da indirim yapılmış ve İstanbul'da ortalama litre fiyatı 15 kuruşluk indirimle 4.40 TL'ye gerilemişti.
Dizel araç sahipleri dikkat:Motorine indirim geliyor
İşverenler Sendikası tarafından yapılan açıklamaya göre, motorine yarından itibaren indirim geliyor
İşverenler Sendikası tarafından yapılan açıklamaya göre, motorine yarından itibaren indirim geliyor.Rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı 10 Haziran 2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere motorinin pompa satış fiyatında 8 kuruş indirim bekleniyor.İstanbul’da motorin 4.43 TL’den, Ankara’da 4.45 TL’den, İzmir’de ise 4.46 TL’den satılıyor.Motorin fiyatlarında en son 1 Haziran'da indirim yapılmış ve İstanbul'da ortalama litre fiyatı 15 kuruşluk indirimle 4.40 TL'ye gerilemişti.