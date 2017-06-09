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09 Haziran 2017 Cuma 10:00

Dizel araç sahipleri dikkat:Motorine indirim geliyor

 İşverenler Sendikası tarafından yapılan açıklamaya göre, motorine yarından itibaren indirim geliyor

Dizel araç sahipleri dikkat:Motorine indirim geliyor
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Dizel araç sahipleri dikkat:Motorine indirim geliyor
   İşverenler Sendikası tarafından yapılan açıklamaya göre, motorine yarından itibaren indirim geliyor.Rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı 10 Haziran 2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere motorinin pompa satış fiyatında 8 kuruş indirim bekleniyor.İstanbul’da motorin 4.43 TL’den, Ankara’da 4.45 TL’den, İzmir’de ise 4.46 TL’den satılıyor.Motorin fiyatlarında en son 1 Haziran'da indirim yapılmış ve İstanbul'da ortalama litre fiyatı 15 kuruşluk indirimle 4.40 TL'ye gerilemişti.
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Anahtar Kelimeler
IndirimMotorin
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