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Doğalgaz tüketiminde rekor bekleniyor

Türkiye Doğalgaz Dağıtıcıları Birliği Derneği Başkanı Arslan,"Yıl sonunda doğalgazda tüm zamanların rekor tüketiminin gerçekleşeceği görülüyor." dedi.

Doğalgaz tüketiminde rekor bekleniyor

Türkiye Doğalgaz Dağıtıcıları Birliği Derneği Başkanı Arslan,"Yıl sonunda doğalgazda tüm zamanların rekor tüketiminin gerçekleşeceği görülüyor." dedi.

18 Kasım 2017 Cumartesi 12:36
Doğalgaz tüketiminde rekor bekleniyor

ANKARA(AA) - Türkiye Doğalgaz Dağıtıcıları Birliği (GAZBİR) Derneği Başkanı Yaşar Arslan, Türkiye'de 2017 yılının kurak geçmesi, soğuk hava şartları ve doğalgazda abone sayısının artması nedeniyle toplam doğalgaz tüketiminin yıl sonunda rekor kırarak 53 milyar metreküpe ulaşacağını belirtti.

Arslan, Türkiye'nin doğalgaz tüketimindeki artış ve bunun sebeplerine ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Geçen yıl Türkiye'de doğalgaz tüketiminin 46 milyar metreküp seviyesine ulaştığını hatırlatan Arslan, özellikle 2017'nin ilk dört ayında havaların oldukça soğuk olması nedeniyle tüketimin önceki yılların aynı aylarına göre daha yüksek seyrettiğini söyledi.

Arslan, yılın sekiz ayındaki doğalgaz tüketiminin geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 17 arttığına dikkati çekerek, "Aynı dönemde ısınma amaçlı tüketimde yüzde 27 artış olurken, elektrik üretim amaçlı doğalgaz tüketiminde de artış görülüyor. 2017'nin yağışlar anlamında kurak bir yıl olması sebebiyle doğalgazla elektrik üreten santrallerin tüketimleri de yüksek seyrediyor." dedi.

Türkiye'de doğalgaz şirketlerinin genişleme yatırımlarıyla abone sayısında yaklaşık bir milyonluk artış olduğunu aktaran Arslan, şöyle konuştu:

"Türkiye genelinde şu an 13 milyonun üzerinde doğalgaz abonemiz var. Bunun da tüketim artışında etkili olduğunu söylememiz gerekiyor. Bu veriler ışığında, yıl sonunda doğalgazda tüm zamanların rekor tüketiminin gerçekleşeceği görülüyor. 2017 sonunda yaklaşık 53 milyar metreküp civarında doğalgaz tüketimi gerçekleşeceğini düşünüyorum. Ayrıca artan talebe paralel olarak ithalat miktarının ise 54 milyar metreküp seviyelerinde gerçekleşeceği görülüyor. 2017 doğalgaz dağıtım şirketlerinin yatırımları açısından da yoğun bir yıl oldu. GAZBİR olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ile yürüttüğümüz ortak çalışma ile 2020'ye kadar 222 ilçeye doğalgaz arzı sağlanması planlanıyor. Yatırımlarımıza hızla devam ediyoruz. Bazı ilçelerimizde belediye izinleri gibi konularda yaşanan aksaklıklar yatırımlarımızı bir nebze yavaşlatsa da çalışmalar hızla devam ediyor."

Arslan, doğalgaz iletiminde şebeke uzunluğunun da her yıl yaklaşık yüzde 8 büyüdüğüne işaret ederek, "Bu nedenle boru ve basınç düşürme ve ölçüm istasyonu tedariği konusunda sorun yaşıyoruz. Boru üreticileri doğalgaz dağıtım şirketlerimizin talebini yeterli seviyede karşılayamıyor." ifadelerini kullandı.

Muhabir:Murat Temizer

Anahtar Kelimeler:
DoğalgazEkonomi
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