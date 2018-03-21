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Doğan Grubu medyadan çekiliyor mu? Hürriyet Demirören'e satıldı

Hürriyet, CNNTürk, Kanal D Posta, Fanatik, onlarca dergi, radya ve TV kanalı hepsi bir arada Demirören Holding'e satıldı. İddia medya dünyasında son yılların en büyük satışı olarak yorumlanıyor.

Doğan Grubu medyadan çekiliyor mu? Hürriyet Demirören'e satıldı

Hürriyet, CNNTürk, Kanal D Posta, Fanatik, onlarca dergi, radya ve TV kanalı hepsi bir arada Demirören Holding'e satıldı. İddia medya dünyasında son yılların en büyük satışı olarak yorumlanıyor.

21 Mart 2018 Çarşamba 15:15
Doğan Grubu medyadan çekiliyor mu? Hürriyet Demirören'e satıldı

Doğan Grubu medyadan çekiliyor mu? Hürriyet Demirören'e satıldı

Medya dünyası son yılların en büyük satışı haberiyle çalkalanıyor. 7 yıl önce Vatan ve Milliyet Gazeteleri'ni Demirören Grubu'na satan Doğan Holding, şimdi de Hürriyet ve CNNTürk dahil medya grubunu aynı şirkete devrediyor.


Son Dakika Haber, Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan, Mayıs 2011'de Milliyet ve Vatan'ı sattığı Erdoğan Demirören'le Doğan Medya Grubu'nun satışı konusunda anlaştı.

T24'ün aldığı bilgilere göre; bünyesinde Hürriyet, Fanatik ve Posta gazeteleri ile Kanal D ve CNN Tük kanallarını da bünyesinde bulunduran Doğan Medya Grubu'nu satın alan Demirören grubunun, bu satın almada arkasında başka bir sermaye grubunun da bulunduğu düşünülüyor.

Doğan Medya Grubu bünyesinde bulunan kuruluşların tamamı şöyle:

Kanal D, CNN Türk, tv2, Dream TV, Dream Türk, Hürriyet, Posta, Fanatik, Hürriyet Daily News, TME, Doğan Burda Dergi, Doğan Egmont, Doğan Kitap, Dergi Pazarlama ve Planlama (DPP)

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Son Dakika Haber
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